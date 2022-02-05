"Вторые из-за того, что мы в Пекине?": китайские фигуристы утерли нос паре из России

Страсти на Олимпиаде-2022 накаляются. Российские спортсмены демонстрируют мастерство, однако представители других стран не намерены им уступать. Например, накануне китайские фигуристы Вэнцзин Суй и Цун Хань заняли первое место по итогам короткой программы в командном соревновании. Они набрали 82.83 балла. Анастасия Мишина и Александр Галлямов из России стали вторыми, получив 82.64 балла.
Фигурист Алексей Тихонов считает, что российские спортсмены выступили лучше китайских. "Вторые из-за того, что мы в Пекине?", – возмутился чемпион мира. Он похвалил пару из России и отметил важность дальнейшей борьбы.
По итогам первого дня в фигурном катании лидируют США. Россия занимает пока второе место. Далее в рейтинге – Китай. Четвертое и пятое место у Японии и Италии соответственно. Скоро все может измениться, ведь на лед должна выйти еще одна представительница сборной России.
Ранее фигуристка Татьяна Навка высказалась о судействе на Олимпийских играх. По ее мнению, судьи из США субъективны к россиянам. Американцы будут делать все, чтобы опустить фигуристов из России, уверена спортсменка.