Путин: российские атлеты предъявят уникальное спортивное мастерство на Паралимпиаде в Токио

Во время беседы с атлетами, Владимир Путин отметил, что отстранение российских паралимпийцев от Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году доказало прямое вмешательство политики в спорт. Но, по словам главы государства, ситуация меняется, и делегация из России будет представлена в Токио именитыми, яркими и перспективными спортсменами. "Российские атлеты после затянувшегося вынужденного перерыва вновь предъявят свое уникальное спортивное мастерство на Паралимпиаде", – сказал президент.
Кстати, к общению с российским лидером по видеосвязи присоединились спортсмены из волейбольного центра "Сахалин" (Южно-Сахалинск), учебно-тренировочной базы "Ока" (Тульская область), учебно-тренировочного центра "Новогорск" и тренировочного центра сборных команд "Озеро Круглое" (Московская область). Путин заметил, что эта беседа хоть и проходит в "особом режиме", все равно передает теплоту чувств и гордость за достижения атлетов в жизни и спорте.
Также президент России считает, что журналисты должны "максимально широко и подробно" освещать события, связанные с паралимпийским спортом.
Напомним, Летние Паралимпийские игры 2020 пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены из-за пандемии коронавируса. В состав российской команды вошли 430 человек (241 из них – спортсмены). Паралимпийцы из России появятся на соревнованиях по 19 видам спорта из 22.
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