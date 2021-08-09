Нюша обратилась к победившей на Олимпийских играх сестре: Переживала и плакала

Поздравила родственницу не только певица, но и ее супруг, а также дочь. Знаменитость отмечала, что маленькая девочка настолько волновалась за тетю, что просто не могла дышать, а она сама пролила много слез. Артистка призналась, что невероятно гордится и восхищается сестрой. "Невероятные, самые лучшие и достойные", – охарактеризовала звезда отечественную сборную.
Нюша подчеркнула, что, благодаря родственнице, прекрасно знает, что такое синхронное плавание. Певица написала, что это невероятный труд, сила воли и сплоченность. "Переживала и плакала", – завершила пост знаменитость. Поклонники поддержали ее и указали, что поздравляют и любят спортсменок.
Вместе с Марией Шурочкиной на соревнованиях выступали еще семь коллег. Они стали лучшими в мире в синхронном плавании. Второе место досталось Китаю, бронзовую медаль забрали с собой спортсменки из Украины. При этом ситуация была крайне непростой.
Напомним, в этом году отечественным спортсменам было запрещено выступать под национальным флагом, а также использовать гимн во время награждения. Россия заняла пятое место в медальном зачете, забрав с собой 20 медалей. Больше всех медалей завоевали спортсмены из США, на втором месте оказался Китай, на третьем – Япония.
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