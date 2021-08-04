Синхронистки Колесниченко и Ромашина взяли золото Олимпиады в Токио

Синхронистки завоевали 14-е золото для России на Олимпиаде в Токио. Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина заняли первое место с 195,9079 балла.
Второе и третье место досталось девушкам из Китая и Украины соответственно. Всего в финальной части соревнований дуэтов участвовали 12 пар. После победы синхронисток Россия заняла пятое место в медальном зачете.
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