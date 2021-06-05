Умер легендарный тренер сборной России по баскетболу Капранов

Российский спорт понес ощутимую потерю. СМИ стало изветно, что ушел из жизни прославленный экс-тренер сборной России по баскетболу Вадим Капранов.
Заслуги спортивного деятеля трудно переоценить. Стоит отметить, что благодаря Капранову команде ЦСКА удалось одержать многочисленные победы в различных состязаниях. Коллеги по цеху выражают соболезнования близким Вадима Павловича.
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