Пугачева экстренно примчалась в Юрмалу спасать смертельно больную Лайму Вайкуле

Латвийский курорт замер в ожидании.



Примадонна снова на латвийском побережье. Поползли упорные слухи, что певица была вынуждена примчаться на помощь своей давней подруге Лайме Вайкуле. Дело в том, что до старта ежегодного музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала" осталось совсем немного времени, а продажи билетов на мероприятие оказались на грани катастрофы.

Организаторы фестиваля столкнулись с суровой реальностью: без официального подтверждения того, что Алла Борисовна лично посетит мероприятие, искушенная публика просто отказывается покупать билеты. Чтобы исправить ситуацию и спасти подругу от неминуемого финансового и репутационного краха, Пугачева решила действовать на опережение.

Певица приехала в Юрмалу заранее. Сейчас она демонстративно прогуливается по тихим улочкам курортного города, охотно позирует с узнающими ее туристами и всем своим видом дает понять: на "Рандеву" она обязательно будет. Расчет простой — вернуть доверие зрителей и спровоцировать резкий скачок продаж в последние дни перед открытием.

Планируется, что с 24 по 26 июля Алла Пугачева вместе со своим мужем (признанным в РФ иноагентом) будет каждый вечер присутствовать в концертном зале "Дзинтари" в качестве главных почетных гостей.

С каждым годом некогда гремевший на все постсоветское пространство фестиваль привлекает все меньше внимания. Русскоязычные туристы, которые раньше обеспечивали Вайкуле гарантированные аншлаги и полностью заполняли зал, теперь обходят мероприятие стороной. Список участников вызывает у потенциальных зрителей много вопросов.

В этом году Лайма Вайкуле собрала на латвийской сцене весьма специфический состав исполнителей, состоящий преимущественно из артистов, покинувших Россию, и признанных Минюстом иноагентов. К ним неожиданно примкнул и певец Николай Трубач, когда-то исполнявший в дуэте с Борисом Моисеевым хит про "Голубую луну". Теперь артист позиционирует себя как исполнитель из Незалежной, хотя жить предпочитает в Лондоне.

Подобный репертуар и политический окрас шоу привели к тому, что билеты продаются крайне плохо. Местные блогеры открыто заявляют, что организаторам приходится буквально раздавать самые дорогие места в VIP-зоне бесплатно в качестве пригласительных, лишь бы перед сценой не зияли пугающие пустоты.

Впрочем, помимо спасения чужого бизнеса, у поездки Пугачевой в Юрмалу есть и вполне объяснимый личный мотив. Ни для кого не секрет, что 77-летняя Примадонна страдает целым букетом тяжелых хронических заболеваний, включая проблемы с сердцем и сосудами. Изнуряющая летняя жара для нее противопоказана, а прохладный прибалтийский воздух и мягкий климат Латвии подходят пожилой певице как нельзя лучше.

Проблемы со здоровьем есть и у самой хозяйки фестиваля. Много лет назад Лайме Вайкуле диагностировали онкологическое заболевание. Певица сумела победить недуг и выйти в стойкую ремиссию, однако до сих пор вынуждена регулярно проходить серьезные медицинские обследования и беречь силы. Возможно, поддержка старой подруги необходима Вайкуле не только ради продаж билетов, но и для простого человеческого спокойствия в этот непростой период.