14 июля – Кузьма и Демьян: вот что категорически нельзя делать в этот день

Еще этот день называют Летними Кузьминками.

Во вторник, 14 июля 2026 года, Православная церковь чтит память мучеников-бессребреников Космы и Дамиана Римских. В народном календаре дата известна как Летние Кузьминки, Бабий или . Рассказываем, как этот день проводили на Руси, какие погодные знаки замечали и каких запретов придерживались. Согласно церковному календарю, поста в этот день нет.

Кто такие Косма и Дамиан

Косма и Дамиан жили в Риме в III веке и занимались врачеванием. Согласно житию, братья помогали больным и не брали платы, за что церковная традиция именует их бессребрениками.

Во время гонений на христиан целителей привели на суд к императору Карину. Житие сообщает, что правитель получил исцеление по молитве братьев и отпустил их. Позднее Косму и Дамиана, по житийному повествованию, убил их прежний наставник, завидовавший славе учеников. Церковный календарь относит мученическую кончину братьев к 284 году.

В православном месяцеслове упомянуты несколько пар святых с именами Косма и Дамиан. Именно 14 июля посвящено римским братьям. На 14 ноября приходится память Космы и Дамиана Асийских, поэтому смешивать их жития не следует. В народной речи имена Косма и Дамиан звучали как Кузьма и Демьян.

Почему день называли Летними Кузьминками

Церковная дата соединилась в народном календаре с важным этапом сельского лета. К середине июля начинался сенокос, продолжалась прополка огородов, подходило время первых корнеплодов и сбора красильных трав. Поэтому в деревнях говорили: «Козьма и Демьян пришли — на покос пошли».

Между тем мужчины с утра отправлялись на луга, а женщины занимались домом и огородом. Вечером хозяйки устраивали братчину — общий пир в складчину. Каждая приносила крупу, муку, соль или другие продукты для общей каши. Кроме того, на стол подавали растительную пищу и пиво, а приготовленным угощали соседей, бедных и путников.

Именно женские посиделки закрепили за Летними Кузьминками названия Бабий и девичий праздник.

Что принято делать 14 июля

Верующие могут посетить храм и помолиться Косме и Дамиану о здоровье, исцелении от болезней и помощи врачам. Смысл дня также связан с бескорыстной заботой о людях, поэтому уместны благотворительность, помощь больному человеку и угощение тех, кто живет рядом.

Впрочем, домашние и огородные дела откладывать не требуется. На Руси Летние Кузьминки приходились на напряженную рабочую пору: крестьяне косили сено, пололи гряды и снимали первые овощи. После работы женщины собирались за общим столом, разговаривали и пели песни.

Фото: magnific.com

Что категорически нельзя делать 14 июля

Особого церковного списка бытовых запретов у этого дня нет. Однако несколько ограничений связаны с верой и локальными народными обычаями.

Гадать и проводить магические обряды. Любовные гадания, которые иногда связывают с народными Кузьминками, не относятся к православной традиции. Церковь такие практики не одобряет.

Работать в кузнице. В некоторых славянских регионах кузнецы оставляли работу на один день, поскольку Косму и Дамиана считали покровителями их ремесла.

Выходить в поле и огород — такой запрет существовал в белорусском Полесье. Там день называли «Кузьма-сякач» и опасались, что нарушение обычая навлечет град. Этот запрет носил региональный характер. В русской земледельческой традиции 14 июля, напротив, активно работали. Обычай зафиксирован в этнографических источниках.

Ссориться, действовать из зависти и отказывать в посильной помощи. Такое поведение расходится со смыслом памяти братьев, посвятивших жизнь милосердию и бескорыстному врачеванию.

Народные приметы на 14 июля