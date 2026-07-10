Григорий Лепс ошарашил зрителей Ледового дворца дикой выходкой

Грандиозный музыкальный фестиваль в Санкт-Петербурге обернулся громким скандалом из-за беспардонного поступка Григория Лепса.



В Санкт-Петербурге с небывалым размахом стартовал долгожданный музыкальный фестиваль "Белые ночи", и первый же его день ознаменовался оглушительным скандалом. Вечер, посвященный самым обсуждаемым персонам отечественного шоу-бизнеса под громким названием "Звезды хайпа", полностью оправдал свое имя. Главным хедлайнером грандиозного шоу стал неподражаемый Григорий Лепс. Народный артист России буквально разрывал сцену Ледового дворца, радуя 12-тысячную аудиторию как сольными номерами, так и неожиданными дуэтами. Однако триумфальное выступление маэстро омрачил вопиющий конфуз, который теперь бурно обсуждают в кулуарах светской тусовки.

В этот вечер Лепс пел на одной сцене со многими молодыми исполнителями, включая Юрия и Владимира Киселевых, Лешу Свика и харизматичного Akmal’. Именно во время совместного номера с последним и произошло то, что повергло публику в шок. Перед выходом юного дарования Григорий Викторович эффектно обратился к ревущему залу: "Я произнесу это шепотом – Akmal’". Пока восторженные зрители взрывались овациями, расторопный технический персонал поспешил вынести на сцену микрофонную стойку для молодого артиста.

Внимательные зрители сразу заметили, что к стойке Akmal’ был привязан скромный платок. Для обычного человека это могло показаться лишь странным элементом сценического образа, но на самом деле этот аксессуар имеет глубокий сакральный смысл. Этот платок — личный талисман, оберег и дань памяти покойной бабушке 22-летнего певца. Пожилая женщина при жизни обожала такие платочки, часто покупала их на рынках и носила не снимая. Для Акмаля Ходжаниязова (таково настоящее имя артиста) эта вещь стала символом того, что любимая бабушка незримо присутствует рядом с ним в самые важные моменты его жизни. К тому же этот аксессуар подчеркивает национальные корни исполнителя, которыми он искренне гордится.

Григорий Лепс, разумеется, не был посвящен в эти почти интимные семейные подробности своего молодого коллеги. Недолго думая, брутальный народный артист решил, что заботливые организаторы прикрепили удобную тряпочку прямо к стойке, чтобы музыканты могли освежить лицо во время жаркого выступления. На глазах у изумленной публики Лепс хладнокровно подошел к чужому микрофону, взял памятную реликвию и смачно вытер ею обильный пот со своего лица.

Сказать, что преданные поклонники Akmal’ были шокированы — это ничего не сказать. В социальных сетях мгновенно поднялась волна праведного гнева. Возмущенные зрители посчитали дикую выходку Григория Викторовича верхом беспардонности и неуважения к чужому творчеству и семейным ценностям.

Интересно, что платок юного певца уже не первый раз становится мишенью для нападок маститых кумиров шоу-бизнеса. Буквально в июне на съемках музыкального шоу "Соль. Легенда" известный продюсер Виктор Дробыш позволил себе едкую иронию по поводу этого аксессуара. Однако тогда Akmal’ сумел спокойно объяснить взрослому коллеге ценность семейной реликвии, после чего Дробыш прилюдно принес свои извинения. А вот извинится ли перед молодым коллегой вспыльчивый Григорий Лепс за то, что перепутал его личную святыню с полотенцем для пота — пока остается большой загадкой.