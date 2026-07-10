Пугачева приехала в Юрмалу спасать Вайкуле Тесты Блогера Чекалину опять ждут в суде Игры Сонник

Топ новостей недели

Спустили с небес на землю: сбежавшую из России Варум жестко наказали в СШАСпустили с небес на землю: сбежавшую из России Варум жестко наказали в США Глобальные изменения на фоне скандала с наличкой: что произошло в семье Олега ГазмановаГлобальные изменения на фоне скандала с наличкой: что произошло в семье Олега Газманова Сбежала из России и прячет ребенка: Муцениеце устроила переполох неожиданным отъездомСбежала из России и прячет ребенка: Муцениеце устроила переполох неожиданным отъездом Пугачева экстренно примчалась в Юрмалу спасать смертельно больную Лайму ВайкулеПугачева экстренно примчалась в Юрмалу спасать смертельно больную Лайму Вайкуле

Лента новостей

Пятница 10 июля

18:17"Мне это нравится": Филипп Киркоров сделал интимное признание о ночах с Аллой Пугачевой 16:37Григорий Лепс ошарашил зрителей Ледового дворца дикой выходкой 15:10Смертельно больная Лерчек не явилась на заседание суда: какое экстренное решение приняли служители Фемиды 13:19"Я бы и Жанну спас": тайный благодетель певицы раскрыл роковое решение Дмитрия Шепелева перед ее смертью 11:05Роскошный особняк за миллиард уходит под воду: уехавший в США Валерий Леонтьев бьет тревогу и тратит последние миллионы 09:40"Кто-то завидовал": вернувшийся из армии актер Глеб Калюжный раскрыл горькую правду о службе 09:00Прольются слезы неба: какая роковая ошибка 10 июля может лишить вас денег и удачи 19:24Эксперты "Перезвони сам" рассказали о новой схеме обмана с сообщениями о ДТП 19:19 Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ им. Буянова 17:49Врачи объяснили, почему россияне массово болеют летом и при чем здесь кондиционер 15:26Раскрыта опасная ночная привычка, которая заставляет вас стремительно толстеть 14:13Судьбу тяжелобольной блогерши Лерчек снова будет решать суд: подробности нового удара 12:55Пугачева экстренно примчалась в Юрмалу спасать смертельно больную Лайму Вайкуле 11:04"Чем больше я выхожу, тем дольше это длится": Бузова объявила об уходе со сцены из-за проблем с ногой 09:59Три месяца молчала, но сломалась: замеченная в онкоцентре Анита Цой назвала настоящий диагноз 08:18Земляника, кукушка и слезы Богородицы: что категорически нельзя делать 9 июля – и почему 18:23Вторая Луна над Землей: ученые онемели от снимков загадочного объекта, который кружит рядом с нами 17:55"Хотя бы потрудились подсчитать!": Сябитова жестко поставила на место СМИ, приписавших дочери лишнего ребенка 17:15Губернатор Подмосковья встретился с выпускниками, набравшими рекордные баллы на ЕГЭ 16:12Белый костюм, новорожденный на руках: что не так с новыми фото Лерчек 14:49"Трусливый мерзкий человек": отец Фриске жестко разнес Шепелева в день рождения дочери 13:12В Москве за ущерб природе оштрафовали более 200 должностных и юридических лиц 13:06Сергей Собянин рассказал о новых форматах и площадках "Театрального бульвара" 12:43Терпели измены, алкоголизм и сплетни: как живут самые крепкие пары нашего шоу-бизнеса на самом деле 11:11Чудо не случилось: смертельно больной Кашпировский экстренно прооперирован после попытки самоисцеления 10:07Спустили с небес на землю: сбежавшую из России Варум жестко наказали в США 00:32Капкан для неверного мужа: именно это 8 июля навсегда спасет семью от развода 21:29Звезды на работе: Горбачева, Гайдулян и Копейкин открыли необычный коворкинг 18:10Убьет желудок за считанные дни: названы знаки зодиака, которым опасно худеть на популярной диете 16:26Что скрывает семья Газманова: внимательные фанаты разглядели в доме певца пикантную деталь 14:45Назван популярный продукт, который ускоряет старение мозга и провоцирует развитие деменции 13:04Собянин сообщил о ликвидации уже 43 беспилотников, летевших на Москву 12:58Малоинвазивные операции для детей становятся новым стандартом хирургии в Москве 11:40Вскрылись грязные махинации Пугачевой с недвижимостью: обвела вокруг пальца 10:44"Морщины продавать легко": косметический химик раскрыла жесткую правду о бесполезных трендах в бьюти-индустрии 09:37"Люблю, куплю, поехали!": молодая жена Петросяна раскрыла корыстную тайну их брака 02:26Этот безумный ритуал на Ивана Купалу, 7 июля, принесет богатство и исполнит желания 17:41"Под угрозой мои дети": зарыдавшая от боли певица МакSим столкнулась с местью 16:40Доктор Мясников раскрыл страшную правду о скрытых болезнях печени по обычному анализу крови 14:09Спал в одной постели с детьми: жуткая расплата советской семьи, пригревшей в квартире монстра 12:17Собчак и Бузова поделили большой куш: поющая ведущая приковыляла на костылях 11:43Freedom Holding Corp. усиливает позиции в США и масштабирует экосистему за пределами Центральной Азии 10:52Всплыла жуткая правда о последних минутах жизни Майкла Джексона 10:42Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 13 БПЛА, летевших на столицу 09:28Сбежавший в Италию Меладзе готовит громкое возвращение 00:06Не совершайте эту роковую ошибку 6 июля – сотрет вас в порошок и загонит в долги 18:56Кризис 30 лет: почему в этом возрасте рушатся браки и карьеры 15:32Оглохнете в одно мгновение: врачи бьют тревогу из-за смертельно опасной привычки 14:04Более 4 тыс. волонтеров Подмосковья помогли жителям выбрать объекты для благоустройства в 2026 году 12:31Стала известна реальная зарплата Елены Блиновской в колонии
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Мне это нравится": Филипп Киркоров сделал интимное признание о ночах с Аллой Пугачевой

"Мне это нравится": Филипп Киркоров сделал интимное признание о ночах с Аллой Пугачевой
302

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров решился на откровение.

Филипп Киркоров никогда не скрывал своего благоговения перед женщиной, которая когда-то сделала его главной звездой страны. Даже сейчас, когда их пути разошлись окончательно и бесповоротно, тень великой Примадонны продолжает преследовать артиста. На этот раз певец сделал признание, от которого у светских хроникеров пошли мурашки по коже. Оказывается, бывшая супруга Алла Пугачева регулярно приходит к нему под покровом ночи.

Как признался 59-летний Филипп Бедросович в беседе со СМИ, бывшая жена до сих пор постоянно является ему во снах. И эти ночные визиты поп-король ждет с особым, трепетным нетерпением. По его словам, каждое такое сновидение — это не просто игра уставшего разума, а самый настоящий благословенный знак свыше. После каждой мысленной встречи с бывшей возлюбленной в реальной жизни Киркорова обязательно происходит какое-то очень хорошее и радостное событие.

"Я не буду рассказывать сюжеты, потому что я их не помню. Я помню четко, что снилась она. И как только она мне приснится, у меня в жизни обязательно что-то хорошее происходит", — откровенничает поп-король.

Он без стеснения добавляет короткую, но бьющую в самое сердце фразу: "Мне нравится, когда она мне снится".

Несмотря на то, что бывшие супруги уже много лет не поддерживают абсолютно никакой связи и находятся по разные стороны баррикад, Филипп продолжает хранить верность своим чувствам. Пугачева для него — не просто бывшая жена из далекого прошлого, а священный образ, неподвластный времени и политическим бурям. Киркоров уверяет, что его главным ангелом-хранителем навсегда осталась покойная мама, а вот Алла Борисовна — это его вечная муза. "Была, есть и будет", — заявляет певец с присущим ему драматизмом и светским шиком.

Напомним, этот брак когда-то казался нерушимым союзом двух главных титанов отечественной сцены. В далеком 1994 году мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак лично зарегистрировал их отношения во время гастролей. Это была свадьба века, за которой с придыханием следила вся страна. Они прожили вместе одиннадцать бурных, ярких и безумно красивых лет. В 2011 году Примадонна окончательно закрыла эту главу своей жизни, выйдя замуж за юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

Однако отношение Филиппа к этому союзу всегда было соткано из противоречий. Совсем недавно, в апреле 2026 года, Киркоров огорошил публику неожиданным признанием, заявив, что в свое время буквально "пытался соскочить" от женитьбы на Пугачевой. Но, судя по всему, соскочить с этой ментальной привязанности у него не получится уже никогда. Примадонна оставила слишком глубокий след в его душе, раз за разом возвращаясь в его сны в роли доброго вестника.

Шоу-бизнес в Telegram

10 июля 2026, 18:17
Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
ТВ Mail✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Для поминок по отцу Филипп Киркоров снял один из самых дорогих ресторанов Москвы

Фото: Феликс Грозданов
Фото: Феликс Грозданов
Фото: Феликс Грозданов
Фото: Феликс Грозданов

По теме

Спонсирует США? Роскошное гнездышко Киркорова подвергли жесткой проверке

"Таких больше нет": Киркоров публично вознес Пугачеву на пьедестал после ее побега из России
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Григорий Лепс ошарашил зрителей Ледового дворца дикой выходкой

Григорий Лепс ошарашил зрителей Ледового дворца дикой выходкой
Грандиозный музыкальный фестиваль в Санкт-Петербурге обернулся громким скандалом из-за беспардонного поступка Григория Лепса. В Санкт-Петербурге с небывалым размахом стартовал долгожданный музыкальный фестиваль "Белые ночи", и первый же его день ознаменовался оглушительным скандалом.

Смертельно больная Лерчек не явилась на заседание суда: какое экстренное решение приняли служители Фемиды

Смертельно больная Лерчек не явилась на заседание суда: какое экстренное решение приняли служители Фемиды
Громкий судебный процесс над популярной блогершей Валерией Чекалиной продолжается. В пятницу в Москве должно было состояться судьбоносное заседание, которое могло окончательно перечеркнуть надежды многодетной мамы на спокойную реабилитацию.

"Я бы и Жанну спас": тайный благодетель певицы раскрыл роковое решение Дмитрия Шепелева перед ее смертью

"Я бы и Жанну спас": тайный благодетель певицы раскрыл роковое решение Дмитрия Шепелева перед ее смертью
Всплыли чудовищные подробности последних дней Жанны Фриске. История ухода из жизни блистательной солистки "Блестящих" Жанны Фриске до сих пор остается одной из самых обсуждаемых и болезненных тем отечественного шоу-бизнеса.

Роскошный особняк за миллиард уходит под воду: уехавший в США Валерий Леонтьев бьет тревогу и тратит последние миллионы

Роскошный особняк за миллиард уходит под воду: уехавший в США Валерий Леонтьев бьет тревогу и тратит последние миллионы
Знаменитый российский артист, выбравший для тихой старости элитный американский курорт, оказался заложником собственной роскоши и капризов природы. Легендарный "Казанова" отечественной эстрады Валерий Леонтьев уже давно не радует российских поклонников частыми визитами.

"Кто-то завидовал": вернувшийся из армии актер Глеб Калюжный раскрыл горькую правду о службе

"Кто-то завидовал": вернувшийся из армии актер Глеб Калюжный раскрыл горькую правду о службе
Молодой и невероятно успешный актер Глеб Калюжный, едва успев сменить армейские берцы на светские туфли, оказался в самом центре внимания на громкой столичной премьере. В конце июня Москва состоялась долгожданная премьера семейной комедии "Дед Фомич".

Выбор читателей

09/07ЧтвПугачева экстренно примчалась в Юрмалу спасать смертельно больную Лайму Вайкуле 10/07ПтнРоскошный особняк за миллиард уходит под воду: уехавший в США Валерий Леонтьев бьет тревогу и тратит последние миллионы 09/07ЧтвТри месяца молчала, но сломалась: замеченная в онкоцентре Анита Цой назвала настоящий диагноз 09/07Чтв"Чем больше я выхожу, тем дольше это длится": Бузова объявила об уходе со сцены из-за проблем с ногой 09/07ЧтвЗемляника, кукушка и слезы Богородицы: что категорически нельзя делать 9 июля – и почему 09/07ЧтвРаскрыта опасная ночная привычка, которая заставляет вас стремительно толстеть