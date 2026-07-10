"Мне это нравится": Филипп Киркоров сделал интимное признание о ночах с Аллой Пугачевой

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров решился на откровение.



Филипп Киркоров никогда не скрывал своего благоговения перед женщиной, которая когда-то сделала его главной звездой страны. Даже сейчас, когда их пути разошлись окончательно и бесповоротно, тень великой Примадонны продолжает преследовать артиста. На этот раз певец сделал признание, от которого у светских хроникеров пошли мурашки по коже. Оказывается, бывшая супруга Алла Пугачева регулярно приходит к нему под покровом ночи.

Как признался 59-летний Филипп Бедросович в беседе со СМИ, бывшая жена до сих пор постоянно является ему во снах. И эти ночные визиты поп-король ждет с особым, трепетным нетерпением. По его словам, каждое такое сновидение — это не просто игра уставшего разума, а самый настоящий благословенный знак свыше. После каждой мысленной встречи с бывшей возлюбленной в реальной жизни Киркорова обязательно происходит какое-то очень хорошее и радостное событие.

"Я не буду рассказывать сюжеты, потому что я их не помню. Я помню четко, что снилась она. И как только она мне приснится, у меня в жизни обязательно что-то хорошее происходит", — откровенничает поп-король.

Он без стеснения добавляет короткую, но бьющую в самое сердце фразу: "Мне нравится, когда она мне снится".

Несмотря на то, что бывшие супруги уже много лет не поддерживают абсолютно никакой связи и находятся по разные стороны баррикад, Филипп продолжает хранить верность своим чувствам. Пугачева для него — не просто бывшая жена из далекого прошлого, а священный образ, неподвластный времени и политическим бурям. Киркоров уверяет, что его главным ангелом-хранителем навсегда осталась покойная мама, а вот Алла Борисовна — это его вечная муза. "Была, есть и будет", — заявляет певец с присущим ему драматизмом и светским шиком.

Напомним, этот брак когда-то казался нерушимым союзом двух главных титанов отечественной сцены. В далеком 1994 году мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак лично зарегистрировал их отношения во время гастролей. Это была свадьба века, за которой с придыханием следила вся страна. Они прожили вместе одиннадцать бурных, ярких и безумно красивых лет. В 2011 году Примадонна окончательно закрыла эту главу своей жизни, выйдя замуж за юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

Однако отношение Филиппа к этому союзу всегда было соткано из противоречий. Совсем недавно, в апреле 2026 года, Киркоров огорошил публику неожиданным признанием, заявив, что в свое время буквально "пытался соскочить" от женитьбы на Пугачевой. Но, судя по всему, соскочить с этой ментальной привязанности у него не получится уже никогда. Примадонна оставила слишком глубокий след в его душе, раз за разом возвращаясь в его сны в роли доброго вестника.