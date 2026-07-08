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Спустили с небес на землю: сбежавшую из России Варум жестко наказали в США

Спустили с небес на землю: сбежавшую из России Варум жестко наказали в США
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Популярная певица, годами наслаждавшаяся безмятежной жизнью на побережье Флориды, внезапно оказалась под прицелом жестких американских законов.

Пока отечественный бомонд обсуждает творческие успехи звездного семейства Анжелики Варум и Леонида Агутина, за океаном вокруг их элитного гнездышка разгорается нешуточный финансовый скандал. Американские налоговые службы устроили тотальную ревизию недвижимости российских знаменитостей. Итог оказался неутешительным для певицы: ее поймали на хитрой схеме, из-за чего жестко наказали — звезда лишилась очень выгодных налоговых льгот. Теперь исполнительнице хита "Городок" придется платить в бюджет США гораздо больше.

Речь идет о шикарных апартаментах певицы в жилом комплексе Aventi at Aventura. Это престижный и безумно дорогой пригород солнечной Флориды, где предпочитают селиться исключительно мультимиллионеры и звезды первой величины. Площадь квартиры Варум составляет приличные 122 квадратных метра. Комплекс, построенный в 2001 году, предлагает своим жильцам поистине королевский сервис: круглосуточную охрану, огромный лазурный бассейн, собственный фитнес-центр и консьержа, готового выполнить любой каприз.

Вокруг — океан, белоснежные яхты и лучшие рестораны побережья. Стоимость жилья в этом элитном оазисе колеблется от 350 до 700 тысяч долларов, что по нынешнему курсу составляет десятки миллионов рублей. Настоящий светский лоск в чистом виде.

Долгое время Анжелике удавалось существенно экономить на содержании своего американского рая. Налоговая база по ее квартире росла медленно благодаря специальной государственной льготе Assessment Reduction. Однако американские чиновники провели проверку и выяснили пикантную деталь: звезда не живет в этих апартаментах постоянно.

Квартиру Варум официально перевели в статус non-homestead. Это означает, что жилье признано инвестиционным или предназначенным исключительно для сезонного отдыха. А по законам США, если недвижимость не является вашим основным и постоянным местом жительства, никаких щедрых скидок вам не положено.

В итоге с 2026 года певица будет платить налоги по полной программе. Если раньше, при рыночной стоимости квартиры в 359 тысяч долларов, налогом облагалась лишь часть суммы (292 тысячи благодаря скидке в 67 тысяч долларов), то теперь льготу урезали до минимума. Налоговая база выросла до 342 тысяч долларов. Соответственно, ежегодная выплата в американскую казну увеличится минимум на 500 долларов.

Шоу-бизнес в Telegram

8 июля 2026, 10:07
Анжелика Варум. Фото: Ru.tv
"Макс" / Mash✓ Надежный источник

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