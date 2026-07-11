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Ученые выяснили, что видят люди во сне за несколько недель до смерти

Ученые выяснили, что видят люди во сне за несколько недель до смерти
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Ответ экспертов меняет все представления о смерти.

Масштабное исследование длиной в десять лет перевернуло привычные представления о том, как человек уходит из жизни. Команда ученых под руководством исследователя Керра наблюдала за 13 тысячами пациентов паллиативной помощи. Вывод оказался поразительным: смерть приходит не внезапно — она как будто заранее готовит человека к переходу.

За несколько недель до конца 88% пациентов начинали видеть необычайно яркие, насыщенные сны. Не тревожные кошмары — а теплые, почти осязаемые видения, от которых не хотелось просыпаться.

Встречи с теми, кого уже нет

В 72% случаев умирающие встречали во сне давно ушедших родственников и друзей. Пациенты описывали эти встречи как невероятно живые и успокаивающие. Один мужчина снова и снова видел друга детства, выбегающего из дома с бейсбольной битой — совсем как в далеком детстве, когда они вместе гоняли мяч. Другой пациент — ветеран — переживал во сне высадку в Нормандии. Рядом стояли погибшие сослуживцы. А незнакомый солдат спокойно произнес: "Я вернусь за тобой через неделю". Ровно через неделю мужчины не стало.

Чемоданы, билеты и дорога в никуда

Почти 60% умирающих в своих снах собирались в путь. Паковали чемоданы, покупали билеты, ехали в поезде или летели на самолете. Исследователи убеждены: это не случайность. Психика сама выстраивает образ перехода — понятный, привычный, не пугающий.

Еще 28% пациентов во сне словно листали старый фотоальбом: вспоминали счастливые моменты, лица близких, давно забытые радости.

Финальный отсчет

Первые такие сны появлялись за 10–11 недель до смерти. Но за три недели до конца их частота резко возрастала. При этом большинство пациентов воспринимали видения как реальность — настолько мощными были эмоции.

Скептики не спешат с выводами. По их мнению, подобные видения — результат действия сильнодействующих препаратов или органических изменений в умирающем мозге. Однако Керр и его команда настаивают на другом: предсмертные сны — это защитный механизм психики. Природный, тонкий и милосердный способ помочь человеку справиться со страхом и уйти в состоянии покоя.

И последнее — важное уточнение. Если вам однажды приснилась покойная бабушка, не спешите делать выводы. Речь идет о целой серии повторяющихся, эмоционально насыщенных снов на фоне тяжелой болезни — и только в этом контексте ученые фиксировали описанную закономерность.

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11 июля 2026, 18:21
Фото: magnific.com
"Макс" / "Ловцы снов"• Требует проверки

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