Сбежавший в Италию Меладзе готовит громкое возвращение

Известный продюсер, спешно покинувший страну несколько лет назад, кажется, не смог устоять перед возможностью заработать очередное состояние на российских слушателях.

Константин Меладзе, имя которого десятилетиями ассоциировалось с главными хитами отечественной поп-сцены, снова заставил говорить о себе всю светскую тусовку. После своего отъезда в солнечную Италию продюсер старался вести себя тише воды, ниже травы, изредка напоминая о себе лишь редкими новостями в прессе. Однако, как выяснилось, романтические виды Европы не способны заменить огромные прибыли, которые маэстро продолжает получать в России. В кулуарах шоу-бизнеса вовсю обсуждают сенсационную новость: знаменитый композитор готовит тайное возвращение ради личного контроля над своими многомиллионными активами.

По информации авторитетных источников, Меладзе ведет активные, но крайне конфиденциальные переговоры о своем визите в Москву. Причина такой внезапной ностальгии прозаична — огромные деньги. Пока хейтеры пророчили продюсеру полное забвение и закрытие всех проектов, его музыкальный лейбл Meladze Music продемонстрировал феноменальные результаты. По итогам 2025 года компания заработала более 100 миллионов рублей чистой прибыли. Терять контроль над такой золотой жилой Константин Шотаевич явно не намерен, ведь европейская жизнь требует колоссальных расходов.

Планы у маэстро поистине грандиозные, но реализовывать их он собирается по законам шпионского жанра. Меладзе планирует запустить новые музыкальные проекты и зажечь новые имена на эстраде, но делать это без лишнего пафоса и шума. Его личное участие в продвижении выбранных коллективов не будет афишироваться в прессе. Продюсер предпочитает оставаться в тени, управляя процессами из-за кулис и аккуратно направляя финансовые потоки на свои счета.

При этом юридически композитор давно подстраховался на все случаи жизни. Стало известно, что Меладзе тайно обзавелся гражданством Грузии. Этот паспорт стал для него уже вторым после украинского, который он предусмотрительно обновил в 2024 году. Имея на руках такие документы и роскошную виллу на берегу престижного итальянского озера, продюсер чувствует себя максимально уверенно, балансируя между европейским комфортом и российскими гонорарами.

Интересно, что финансовая связь Меладзе с Россией не прерывалась ни на один день. Даже находясь за тысячи километров от Москвы, он умудряется делать миллионы буквально из воздуха. Оказалось, что композитор держит внушительные суммы на счетах в российских банках. Только на одних процентах по вкладам за последние годы он заработал свыше миллиона рублей, вообще не прикладывая к этому никаких усилий.

Пока официальные представители продюсера хранят гробовое молчание и отказываются комментировать слухи о его скором приезде, в светских кругах назревает буря. Коллеги по цеху задаются вопросом: как отнесется публика к возвращению артиста, который долгое время демонстративно дистанцировался от страны, а теперь возвращается за очередными миллионами.