"Я бы и Жанну спас": тайный благодетель певицы раскрыл роковое решение Дмитрия Шепелева перед ее смертью

Всплыли чудовищные подробности последних дней Жанны Фриске.



История ухода из жизни блистательной солистки "Блестящих" Жанны Фриске до сих пор остается одной из самых обсуждаемых и болезненных тем отечественного шоу-бизнеса. Казалось, за долгие годы взаимных обвинений между семьей певицы и ее экс-возлюбленным Дмитрием Шепелевым публика услышала абсолютно все. Однако близкая подруга Жанны, Екатерина Штерн, решилась заговорить только сейчас, нарушив молчание длиной в одиннадцать лет. Ее откровения произвели эффект разорвавшейся бомбы в светской тусовке.

Екатерина подтвердила самые страшные догадки и слухи, которые годами циркулировали за кулисами эстрады. По ее словам, образ безутешного и преданного партнера, который Шепелев так старательно выстраивал перед камерами, был лишь циничной маской. Штерн открыто заявила, что именно шоумен стоял за грязными сливами в прессу тех самых жутких фотографий тяжелобольной, изменившейся до неузнаваемости Жанны. Пока миллионы поклонников молились за здоровье звезды, кто-то близкий хладнокровно торговал ее бедой, выставляя напоказ чужие страдания ради хайпа или финансовой выгоды.

Более того, Екатерина утверждает, что Шепелев методично и безжалостно изолировал угасающую Жанну от любого участия ее близких друзей. Он буквально заблокировал все каналы связи, лишив певицу поддержки тех людей, которые искренне хотели и могли ей помочь в самые страшные минуты жизни.

Но самым шокирующим откровением подруги Фриске стал рассказ о реальном шансе на спасение артистки, который был упущен из-за амбиций и гордыни одного человека. Как выяснилось, существовал влиятельный покровитель, готовый бросить все силы и финансы на борьбу с неоперабельной опухолью мозга у Жанны. Этот человек уже имел успешный опыт победы над смертельным недугом — в свое время он совершил невозможное и спас собственную супругу от аналогичного диагноза. Именно он вызвался помочь с транспортировкой Фриске в Лос-Анджелес и организацией революционного лечения.

Однако Дмитрий Шепелев ответил на это предложение категорическим и жестким отказом, фактически подписав Жанне смертный приговор. Екатерина Штерн до сих пор с содроганием вспоминает слова того несостоявшегося спасителя.

"Один человек, который помогал отвезти Жанну в Лос-Анджелес, хотел также помочь с лечением, но этот отказался. Этот человек в свое время спас свою жену. И потом не раз говорил мне: "Если бы Ш не отказался, я бы и Жанну спас", — поделилась душераздирающими подробностями Екатерина.