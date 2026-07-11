Категорически нельзя: эта обычная бытовая процедура 11 июля может лишить здоровья и счастья

Пугачева приехала в Юрмалу спасать Вайкуле Тесты Блогера Чекалину опять ждут в суде Игры Сонник

Топ новостей недели

Спустили с небес на землю: сбежавшую из России Варум жестко наказали в СШАСпустили с небес на землю: сбежавшую из России Варум жестко наказали в США Глобальные изменения на фоне скандала с наличкой: что произошло в семье Олега ГазмановаГлобальные изменения на фоне скандала с наличкой: что произошло в семье Олега Газманова Сбежала из России и прячет ребенка: Муцениеце устроила переполох неожиданным отъездомСбежала из России и прячет ребенка: Муцениеце устроила переполох неожиданным отъездом Пугачева экстренно примчалась в Юрмалу спасать смертельно больную Лайму ВайкулеПугачева экстренно примчалась в Юрмалу спасать смертельно больную Лайму Вайкуле

Лента новостей

Суббота 11 июля

15:32Убивает либидо и сон: доктор Мясников раскрыл смертельную опасность популярной фитнес-привычки 12:47Спите по 8 часов и умираете от усталости? Раскрыта главная причина потери сил 07:20Категорически нельзя: эта обычная бытовая процедура 11 июля может лишить здоровья и счастья 18:17"Мне это нравится": Филипп Киркоров сделал интимное признание о ночах с Аллой Пугачевой 16:37Григорий Лепс ошарашил зрителей Ледового дворца дикой выходкой 15:10Смертельно больная Лерчек не явилась на заседание суда: какое экстренное решение приняли служители Фемиды 13:19"Я бы и Жанну спас": тайный благодетель певицы раскрыл роковое решение Дмитрия Шепелева перед ее смертью 11:05Роскошный особняк за миллиард уходит под воду: уехавший в США Валерий Леонтьев бьет тревогу и тратит последние миллионы 09:40"Кто-то завидовал": вернувшийся из армии актер Глеб Калюжный раскрыл горькую правду о службе 09:00Прольются слезы неба: какая роковая ошибка 10 июля может лишить вас денег и удачи 19:24Эксперты "Перезвони сам" рассказали о новой схеме обмана с сообщениями о ДТП 19:19 Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ им. Буянова 17:49Врачи объяснили, почему россияне массово болеют летом и при чем здесь кондиционер 15:26Раскрыта опасная ночная привычка, которая заставляет вас стремительно толстеть 14:13Судьбу тяжелобольной блогерши Лерчек снова будет решать суд: подробности нового удара 12:55Пугачева экстренно примчалась в Юрмалу спасать смертельно больную Лайму Вайкуле 11:04"Чем больше я выхожу, тем дольше это длится": Бузова объявила об уходе со сцены из-за проблем с ногой 09:59Три месяца молчала, но сломалась: замеченная в онкоцентре Анита Цой назвала настоящий диагноз 08:18Земляника, кукушка и слезы Богородицы: что категорически нельзя делать 9 июля – и почему 18:23Вторая Луна над Землей: ученые онемели от снимков загадочного объекта, который кружит рядом с нами 17:55"Хотя бы потрудились подсчитать!": Сябитова жестко поставила на место СМИ, приписавших дочери лишнего ребенка 17:15Губернатор Подмосковья встретился с выпускниками, набравшими рекордные баллы на ЕГЭ 16:12Белый костюм, новорожденный на руках: что не так с новыми фото Лерчек 14:49"Трусливый мерзкий человек": отец Фриске жестко разнес Шепелева в день рождения дочери 13:12В Москве за ущерб природе оштрафовали более 200 должностных и юридических лиц 13:06Сергей Собянин рассказал о новых форматах и площадках "Театрального бульвара" 12:43Терпели измены, алкоголизм и сплетни: как живут самые крепкие пары нашего шоу-бизнеса на самом деле 11:11Чудо не случилось: смертельно больной Кашпировский экстренно прооперирован после попытки самоисцеления 10:07Спустили с небес на землю: сбежавшую из России Варум жестко наказали в США 00:32Капкан для неверного мужа: именно это 8 июля навсегда спасет семью от развода 21:29Звезды на работе: Горбачева, Гайдулян и Копейкин открыли необычный коворкинг 18:10Убьет желудок за считанные дни: названы знаки зодиака, которым опасно худеть на популярной диете 16:26Что скрывает семья Газманова: внимательные фанаты разглядели в доме певца пикантную деталь 14:45Назван популярный продукт, который ускоряет старение мозга и провоцирует развитие деменции 13:04Собянин сообщил о ликвидации уже 43 беспилотников, летевших на Москву 12:58Малоинвазивные операции для детей становятся новым стандартом хирургии в Москве 11:40Вскрылись грязные махинации Пугачевой с недвижимостью: обвела вокруг пальца 10:44"Морщины продавать легко": косметический химик раскрыла жесткую правду о бесполезных трендах в бьюти-индустрии 09:37"Люблю, куплю, поехали!": молодая жена Петросяна раскрыла корыстную тайну их брака 02:26Этот безумный ритуал на Ивана Купалу, 7 июля, принесет богатство и исполнит желания 17:41"Под угрозой мои дети": зарыдавшая от боли певица МакSим столкнулась с местью 16:40Доктор Мясников раскрыл страшную правду о скрытых болезнях печени по обычному анализу крови 14:09Спал в одной постели с детьми: жуткая расплата советской семьи, пригревшей в квартире монстра 12:17Собчак и Бузова поделили большой куш: поющая ведущая приковыляла на костылях 11:43Freedom Holding Corp. усиливает позиции в США и масштабирует экосистему за пределами Центральной Азии 10:52Всплыла жуткая правда о последних минутах жизни Майкла Джексона 10:42Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 13 БПЛА, летевших на столицу 09:28Сбежавший в Италию Меладзе готовит громкое возвращение 00:06Не совершайте эту роковую ошибку 6 июля – сотрет вас в порошок и загонит в долги 18:56Кризис 30 лет: почему в этом возрасте рушатся браки и карьеры
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Категорически нельзя: эта обычная бытовая процедура 11 июля может лишить здоровья и счастья

Категорически нельзя: эта обычная бытовая процедура 11 июля может лишить здоровья и счастья
802

Один неосторожный шаг накануне большого праздника может лишить вас жизненных сил, перекрыть денежные потоки и оставить без защиты перед лицом темных сил.

11 июля 2026 года отмечается уникальный день — Крапивное заговенье. Это канун великого праздника Петра и Павла. Наши предки относились к этой дате с особым трепетом и даже страхом. Считалось, что именно сегодня природа отдает человеку последние капли своей целебной магии, после чего лето поворачивает на осень. Если упустить этот момент или совершить роковую ошибку, можно навлечь на себя череду серьезных неприятностей.

Последний шанс жгучего оберега

Главной героиней этого дня исстари считалась крапива. Люди верили, что именно 11 июля эта жгучая трава обладает невероятной, почти мистической силой. Это был последний день в году, когда из нее можно было приготовить целебные блюда или сделать защитные обереги. Уже на следующий день, согласно поверьям, крапива теряла все свои волшебные свойства и становилась обычной сорной травой.

Хозяйки торопились сварить последние крапивные щи. Считалось, что такое угощение способно очистить кровь, выгнать из тела любые застарелые хвори и подарить человеку мощный заряд бодрости на весь оставшийся год. Кроме того, жгучие листья активно использовали для защиты жилища. Крапиву раскладывали под порогами, вешали над окнами и дверями. Предки были уверены: ни одна ведьма, сглаз или злой дух не смогут преодолеть этот жгучий барьер.

Опасные ошибки: почему нельзя брать в руки ножницы

Энергетика Крапивного заговенья требует предельной осторожности в бытовых делах. Существуют строгие запреты, нарушать которые — значит сознательно портить себе жизнь.

Самый главный и опасный запрет дня — категорически нельзя стричь волосы. Особенно это касается детей. На Руси верили, что состригая волосы 11 июля, человек буквально укорачивает свою жизнь, состригает здоровье и лишает себя покровительства ангела-хранителя. Ножницы в этот день вообще лучше спрятать подальше.

Второе жесткое табу касается финансовых вопросов. Крайне опасно отдавать деньги в долг или брать взаймы. Тот, кто решит поделиться купюрами в этот день, рискует навсегда заблокировать свой финансовый поток. Вместе с деньгами из дома уйдет удача, а долги начнут расти с пугающей скоростью. Также не стоит совершать крупные покупки — они окажутся бесполезными и принесут лишь разочарование.

Молодежи в ночь на 12 июля запрещалось спать. В народе существовала традиция караулить солнце. Юноши и девушки собирались на пригорках, жгли костры, пели песни и ждали рассвета. Считалось, что на Петров день солнце "играет" в небе разными цветами. Тот, кто увидит это чудо первым, получит благословение на вечную удачу и счастье в любви. А вот те, кто проспал эту волшебную ночь, рисковали провести весь год в лени и унынии.

Денежный магнит и секреты благополучия

Чтобы привлечь в дом достаток, предки проводили несложные ритуалы. Если вы хотите, чтобы деньги шли к вам в руки, положите высушенный крапивный лист в кошелек. Он станет вашим личным финансовым магнитом.

Также день отлично подходит для того, чтобы помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Любые обиды, прощенные 11 июля, уйдут навсегда, освободив место для новой, чистой энергии любви и взаимопонимания.

О чем предупреждает природа

Внимательно следите за поведением птиц и состоянием неба в этот день, ведь природа сама дает точные подсказки:

  • Если кукушка перестала куковать именно 11 июля — зима придет рано и будет очень суровой.
  • Начался сильный листопад — осень наступит быстро, а деревья рано сбросят листву.
  • Радуга после дождя держится долго — впереди вас ждет затяжное ненастье.
  • Если безветренно, но лес сильно шумит — скоро начнется гроза с градом.

Встречайте этот день в мире и согласии, приготовьте вкусный обед для близких, защитите свой дом от негатива и настройтесь на лучшее.

Шоу-бизнес в Telegram

11 июля 2026, 07:20
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Звездный час: 3 знака зодиака, которых ждет абсолютное счастье с 6 по 12 июля 2026 года

Убивает либидо и сон: доктор Мясников раскрыл смертельную опасность популярной фитнес-привычки

Убивает либидо и сон: доктор Мясников раскрыл смертельную опасность популярной фитнес-привычки
Устройство человеческого тела скрывает в себе ошеломляющие загадки. Большинство людей уверены, что досконально знают анатомию собственного тела из школьного курса биологии.

Спите по 8 часов и умираете от усталости? Раскрыта главная причина потери сил

Спите по 8 часов и умираете от усталости? Раскрыта главная причина потери сил
Хроническая усталость может оказаться тревожным сигналом затухания вашего главного космического источника энергии. Вы просыпаетесь разбитым.

"Мне это нравится": Филипп Киркоров сделал интимное признание о ночах с Аллой Пугачевой

"Мне это нравится": Филипп Киркоров сделал интимное признание о ночах с Аллой Пугачевой
Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров решился на откровение. Филипп Киркоров никогда не скрывал своего благоговения перед женщиной, которая когда-то сделала его главной звездой страны.

Григорий Лепс ошарашил зрителей Ледового дворца дикой выходкой

Григорий Лепс ошарашил зрителей Ледового дворца дикой выходкой
Грандиозный музыкальный фестиваль в Санкт-Петербурге обернулся громким скандалом из-за беспардонного поступка Григория Лепса. В Санкт-Петербурге с небывалым размахом стартовал долгожданный музыкальный фестиваль "Белые ночи", и первый же его день ознаменовался оглушительным скандалом.

Смертельно больная Лерчек не явилась на заседание суда: какое экстренное решение приняли служители Фемиды

Смертельно больная Лерчек не явилась на заседание суда: какое экстренное решение приняли служители Фемиды
Громкий судебный процесс над популярной блогершей Валерией Чекалиной продолжается. В пятницу в Москве должно было состояться судьбоносное заседание, которое могло окончательно перечеркнуть надежды многодетной мамы на спокойную реабилитацию.

Выбор читателей

10/07ПтнРоскошный особняк за миллиард уходит под воду: уехавший в США Валерий Леонтьев бьет тревогу и тратит последние миллионы 10/07ПтнГригорий Лепс ошарашил зрителей Ледового дворца дикой выходкой 10/07Птн"Я бы и Жанну спас": тайный благодетель певицы раскрыл роковое решение Дмитрия Шепелева перед ее смертью 10/07Птн"Мне это нравится": Филипп Киркоров сделал интимное признание о ночах с Аллой Пугачевой 10/07Птн"Кто-то завидовал": вернувшийся из армии актер Глеб Калюжный раскрыл горькую правду о службе 09/07ЧтвЭксперты "Перезвони сам" рассказали о новой схеме обмана с сообщениями о ДТП