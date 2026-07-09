Раскрыта опасная ночная привычка, которая заставляет вас стремительно толстеть

Простая и незаметная ночная привычка, которую большинство из нас считает безобидной, запускает в организме скрытый механизм набора веса и медленного разрушения здоровья.

Каждый вечер миллионы людей обещают себе лечь пораньше, но в итоге зависаем в смартфонах, листая ленту новостей, или смотрим "еще одну серию" любимого сериала. Нам кажется, что лишний час бодрствования не сыграет большой роли, если в целом мы спим. Однако ученые бьют тревогу: эта привычка незаметно крадет нашу молодость, красоту и стройность.

По данным издания RidLife, новое масштабное исследование ученых из Колумбийского университета доказало, что даже незначительный дефицит сна наносит сокрушительный удар по организму. Достаточно недосыпать всего 80–90 минут в сутки на протяжении полутора месяцев, чтобы запустить процесс набора лишнего веса и превратить активного человека в пассивного лежебоку.

Большинство предыдущих научных работ строились на экстремальных условиях, когда людей лишали сна практически полностью, заставляя спать по четыре часа. Такие жесткие эксперименты быстро приводили к перееданию, но обычный человек не способен жить в подобном режиме долго. Ученые из Колумбийского университета решили исследовать именно умеренный, хронический недосып, с которым ежедневно сталкивается около 30% взрослого населения планеты.

В эксперименте приняли участие 95 добровольцев, которые в обычной жизни привыкли спать полноценные 7–8 часов. Исследование разделили на две фазы по шесть недель каждая. В одной фазе люди спали в своем привычном режиме. Во второй фазе участников попросили сдвинуть время отхода ко сну всего на 90 минут позже. Все показатели активности, массы тела и состава тканей тщательно фиксировались с помощью специальных датчиков на запястье и лабораторных анализов.

Результаты полуторамесячного эксперимента оказались пугающими. Всего полтора часа недосыпа в день без изменения рациона питания привели к тому, что участники гарантированно потяжелели в среднем на полкилограмма. Но еще страшнее то, как дефицит сна повлиял на повседневную активность людей.

Невыспавшийся организм переходит в режим жесткой экономии энергии. Время сидячего образа жизни у участников эксперимента выросло в среднем на 17 минут в день. У мужчин и женщин в период постменопаузы этот показатель подскочил сразу на 30 минут. Причем люди продолжали сидеть на месте даже с поправкой на то, что время их бодрствования увеличилось. Мозг просто блокировал желание двигаться, заставляя тело сохранять калории.

Причина столь резких изменений кроется в гормональном хаосе, который начинается в организме при нехватке сна. Недосып ломает работу гормонов, отвечающих за аппетит и чувство насыщения. В итоге человек начинает потреблять больше калорий, даже не замечая этого, а его метаболизм стремительно замедляется.

Авторы исследования предупреждают: регулярный дефицит сна — это прямой путь к развитию ожирения, диабета второго типа и опасных патологий сердечно-сосудистой системы. Организм воспринимает недосып как состояние хронического стресса, разрушая сосуды и накапливая жир на талии. Чтобы сохранить здоровье и оставаться в отличной форме, недостаточно просто правильно питаться и ходить в спортзал. Начните с главного — отложите телефон в сторону и позвольте себе поспать лишний час. Ваше тело обязательно скажет вам спасибо.