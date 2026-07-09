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Четверг 9 июля

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Судьбу тяжелобольной блогерши Лерчек снова будет решать суд: подробности нового удара

Судьбу тяжелобольной блогерши Лерчек снова будет решать суд: подробности нового удара
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Драматическая история популярного блогера Валерии Чекалиной выходит на новый, самый пугающий круг.

В пятницу столичный суд рассмотрит крайне важный вопрос — возобновлять ли уголовный процесс в отношении Валерии Чекалиной. Об этом СМИ сообщил непосредственный участник процесса. На кону стоит не просто юридическая формальность, а дальнейшая судьба многодетной матери, чья жизнь за последние месяцы превратилась в череду тяжелейших испытаний.

Напомним, в феврале этого года Валерия родила четвертого ребенка. Казалось бы, счастливое событие омрачилось страшной трагедией: буквально на следующий день после выписки из роддома молодую маму экстренно доставили в онкологическую реанимацию. Диагноз прозвучал как приговор — рак желудка четвертой стадии.

В марте, оценив критическое состояние здоровья подсудимой, суд пошел на уступки. Дело в отношении Чекалиной выделили в отдельное производство и официально приостановили "до выздоровления" обвиняемой. Жесткую меру пресечения в виде домашнего ареста тогда заменили на более мягкую — запрет определенных действий. Это позволило Лерчек посещать клиники и получать необходимое лечение.

Теперь же обвинение настаивает на возвращении дела в зал суда. Сможет ли сама Валерия присутствовать на заседании в пятницу — пока большой вопрос. По словам источника, все будет зависеть от ее самочувствия после очередного сеанса таргетной терапии, который назначен на четверг, 9 июля.

Помимо возобновления уголовного процесса, в эту пятницу суду придется решать еще одну неожиданную проблему Чекалиной. Блогер фактически осталась без официального места жительства, адрес которого был зафиксирован в суде при избрании меры пресечения.

У Лерчек закончился срок договора аренды дома, в котором она проживала. Поскольку нарушать условия запрета определенных действий и самовольно менять адрес пребывания обвиняемая не имеет права, вопрос о ее переезде будет утверждаться судьей официально. Где именно теперь будет жить тяжелобольная звезда с четырьмя детьми, решится в ходе заседания.

Уголовное дело, которое грозит возобновиться с новой силой, связано с выводом огромных денежных средств за рубеж. По версии следствия, Валерия Чекалина, ее бывший супруг Артем Чекалин, а также их бизнес-партнер Роман Вишняк провернули масштабную схему. Используя подложные документы, они перевели на счета нерезидентов в ОАЭ более 251,5 миллиона рублей, полученных от продажи фитнес-марафонов.

Для сообщников Лерчек судебные разбирательства уже завершились реальными и весьма суровыми сроками. Роман Вишняк, который активно сотрудничал со следствием и пошел на сделку, получил 2,5 года лишения свободы. А вот бывшему супругу блогера повезло гораздо меньше — Артема Чекалина приговорили к 7 годам колонии.

Теперь правоохранительная система намерена поставить точку и в деле самой Валерии. Сможет ли женщина, изнуренная химиотерапией и борющаяся с метастазами, выдержать новый судебный марафон — покажет только время.

Шоу-бизнес в Telegram

9 июля 2026, 14:13
Валерия Чекалина. Фото: соцсети / Luis Squicciarini
РИА Новости✓ Надежный источник

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