"Кто-то завидовал": вернувшийся из армии актер Глеб Калюжный раскрыл горькую правду о службе

Молодой и невероятно успешный актер Глеб Калюжный, едва успев сменить армейские берцы на светские туфли, оказался в самом центре внимания на громкой столичной премьере.



В конце июня Москва состоялась долгожданная премьера семейной комедии "Дед Фомич". Красная дорожка буквально искрилась от присутствия знаменитостей, но главным магнитом для камер стал 27-летний Глеб Калюжный. Звезда культового сериала "Вампиры средней полосы" предстал перед публикой не просто как исполнитель одной из ключевых ролей, но и в совершенно новом статусе — креативного продюсера проекта.

Однако внимание прессы привлек не только карьерный скачок молодого секс-символа. Всего месяц назад Глеб демобилизовался из рядов Вооруженных сил России в звании младшего сержанта. Год в казарме заметно изменил артиста. В беседе с журналистами Клео.ру Калюжный сразу предупредил: армейская закалка еще дает о себе знать, поэтому говорить он будет по-военному — кратко, четко и исключительно по делу.

Естественно, первый вопрос, который волновал всех присутствующих: как востребованному актеру удавалось совмещать жесткую службу и съемочный процесс? Ведь за этот год его лицо практически не исчезало с экранов.

"Брал увольнительные и использовал их исключительно для съемок", — признался Глеб.

Он выразил огромную благодарность командованию части, которое пошло навстречу звездному солдату. Съемки проходили в режиме экстремального тайм-менеджмента — буквально за несколько дней творческой группе приходилось снимать огромные пласты материала, пока у актера не закончилось время увольнения.

Светскую публику невероятно интересовало, каково это — быть знаменитостью в казарме среди простых парней. Отношение сослуживцев к кинодиве, как выяснилось, было неоднозначным.

"Это был необычный опыт, год "школы жизни". Отношение, как и на гражданке: кто-то интересовался, кто-то завидовал", — откровенно рассказал Калюжный.

Тем не менее, армия пошла молодому бунтарю на пользу. По словам Глеба, этот год заставил его повзрослеть и кардинально пересмотреть жизненные ориентиры. Калюжный признался, что изменился "категорически". Теперь он смотрит на мир другими глазами и умеет радоваться простым вещам, которые обычные люди даже не замечают. Например, возможности просто спокойно выпить чашку горячего кофе утром.

Правда, избавиться от армейских привычек на гражданке оказалось не так просто. Актер до сих пор просыпается в шесть часов утра по внутреннему будильнику. Впрочем, в этом он видит огромный плюс — ранний подъем позволяет переделать колоссальное количество дел за день.

А дел у Калюжного действительно невпроворот. В новой картине "Дед Фомич" он сыграл влюбленного юношу Марка, который волею судеб оказывается втянут в безумные разборки чужой семьи. Сюжет комедии крутится вокруг одинокого пенсионера с бурным прошлым из 90-х. Чтобы вернуть внимание разъехавшихся детей и внуков, старик идет на авантюру — объявляет, что смертельно болен. Родственники тут же съезжаются, но преследуют корыстную цель — поделить его загородный дом.

Глеб защищает своего персонажа-деда, утверждащая, что это не подлая ложь, а отчаянный "трюк" и "авантюра". Гораздо больше актера увлекает его новая роль за кадром. Работа креативного продюсера стала для него первым масштабным опытом, и останавливаться на достигнутом он не собирается.