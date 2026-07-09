Земляника, кукушка и слезы Богородицы: что категорически нельзя делать 9 июля – и почему

Одни в этот день шли в лес с лукошком. Другие – в церковь с молитвой. И те, и другие знали: 9 июля – день особый, пропускать его нельзя.



По православному календарю 9 июля — праздник Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Один из самых почитаемых образов на Руси. Согласно преданию, икона явилась рыбакам на Ладожском озере в 1383 году — сияющей, парящей над водой. На том месте, где она остановилась, был возведен монастырь в Тихвине, давший иконе имя.

Веками к этому образу шли с самыми сокровенными просьбами: о защите детей, об исцелении, о помощи в трудную минуту. В народе говорили: Тихвинская Богоматерь — заступница малых и слабых. Матери молились у иконы за сыновей, уходящих на войну. Женщины просили о здоровье младенцев. И, по многочисленным свидетельствам, молитвы были услышаны.

В народном быту этот день прочно вошел в календарь под именем Тихвинская. И оброс множеством примет, традиций и запретов — как водится у русского человека, соединившего православие с вековой памятью земли.

Что говорит природа

9 июля — макушка лета. Сенокос в разгаре, земля прогрета, световой день еще долог — но незаметно начинает убывать. Природа перешагнула через середину сезона, и старики это чувствовали тонко.

Главная примета дня — поведение пчел. Замечено было давно: около Тихвинской пчелы перестают летать далеко от улья. Держатся близко, возвращаются быстро. Пасечники воспринимали это как знак — и ориентир. Если пчела гуляет широко, мед будет богатым. Если жмется к дому — жди перемены погоды.

Рыбаки тоже знали: на Тихвинскую рыба уходит на глубину. С поверхности — пропадает. Это значило, что клев у берега заканчивается, и без лодки и снасти для глубоководной ловли делать на реке нечего. Кто не слушал — возвращался с пустыми руками.

По погоде 9 июля судили о будущем урожае. Дождь на Тихвинскую — к щедрому лету и сытой осени. Ясное небо и сильная жара — жди засухи, береги огород. Туман поутру сулил грибное лето: через две-три недели лес начнет щедро одаривать.

Земляника к этому дню выходила в полную силу. В народе говорили: "На Тихвинскую земляника поспела — здоровье в лесу ждет". Считалось, что ягода, собранная именно в этот день, обладает особой силой. Знахари заготавливали ее впрок — для лечения зимой.

Что делать и чего избегать

Главное дело на Тихвинскую — молитва. В церковь шли семьями, особенно — с детьми. Матери просили у Богородицы защиты для своих чад. Считалось, что молитва, произнесенная в этот день с чистым сердцем, доходит быстрее обычного.

Работу в поле и огороде не запрещали — лето короткое, каждый день на счету. Но тяжелый физический труд старались ограничить. И уж точно не затевали ссор, не произносили злых слов и не держали в сердце обиды. Верили: что отпустишь в Тихвинскую — то не вернется.

Нельзя было купаться в одиночку — особенно детям. День считался переломным: вода, по поверьям, начинала "играть", и духи водоемов становились активнее. Суеверие — но осторожность лишней не бывает.

Не рекомендовалось начинать новые дела и дальние поездки. Тихвинская — день для подведения итогов, а не для новых начинаний. Самое время оглянуться: что посеяли, что выросло, чего не хватает.

Именины 9 июля

В этот день именины отмечают: Давид, Денис, Георгий, Иван, Павел, Тихон. По народной примете, рожденный 9 июля будет человеком спокойным, рассудительным и надежным — под стать самому дню, тихому и основательному.

Тихвинская — не громкий праздник. Без фейерверков и застолий. Но именно такие дни народный календарь хранит особенно бережно: в них — и мудрость предков, и живая связь с землей, временем года и чем-то большим, чем просто летний четверг.