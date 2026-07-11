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Суббота 11 июля

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Убивает либидо и сон: доктор Мясников раскрыл смертельную опасность популярной фитнес-привычки

Убивает либидо и сон: доктор Мясников раскрыл смертельную опасность популярной фитнес-привычки
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Устройство человеческого тела скрывает в себе ошеломляющие загадки.

Большинство людей уверены, что досконально знают анатомию собственного тела из школьного курса биологии. Однако реальность способна шокировать даже самых преданных фанатов здорового образа жизни. Известный теледоктор Александр Мясников в своем новом посте раскрыл ошеломляющие факты о работе нашего организма. Оказывается, мы привыкли воспринимать свои органы слишком примитивно.

Почки для большинства — это лишь простой фильтр. На самом деле это сложнейший орган, который жестко контролирует артериальное давление, кроветворение, рост костей и кислотно-щелочной баланс. Печень мы считаем обычным чистильщиком от токсинов, забывая, что она является гигантской фабрикой гормонов, холестерина, тепла и витаминов. Даже в отношении селезенки многие зайдут в тупик, не зная ее истинного назначения. Более того, доктор Мясников напомнил о существовании в нашем теле каннабиноидной сигнальной системы, которая вырабатывает собственные эндоканнабиноиды для регуляции работы всего организма.

Жир — это не просто сало

Многие ведут беспощадную войну с лишним весом, считая жировые складки на животе лишь досадным косметическим дефектом. Александр Мясников призывает остановить эту бессмысленную борьбу и посмотреть на проблему шире. Наш жир — это не просто пассивные запасы энергии, а полноценный и очень влиятельный эндокринный орган.

Жировая ткань непрерывно вырабатывает гормоны, которые отвечают за жизненно важные процессы в теле. Например, лептин регулирует аппетит и чувство насыщения, адипонектин и ангиотензин контролируют тонус сосудов, а интерлейкины управляют воспалительными реакциями. Более того, жир активно синтезирует половые гормоны и влияет на свертываемость крови. Уничтожая жировую прослойку до критического минимума, человек наносит сокрушительный удар по всей своей гормональной системе.

Мышцы и кости: гормональный взрыв

Скелетно-мышечная система тоже преподнесла ученым немало сюрпризов. Мы привыкли думать, что мышцы — это просто мясо и рама для движения тела. Но наука доказала: это мощнейшая железа внутренней секреции. Во время работы мышцы выделяют особые вещества — миокины. Они снижают уровень хронического воспаления в организме, регулируют жировой и энергетический обмен, помогают усваивать глюкозу даже без участия инсулина и напрямую влияют на деятельность мозга.

Но самый большой шок вызывают кости. Казалось бы, это просто известковый камень, твердый и неживой каркас. Доктор Мясников опровергает это заблуждение. Кость — живой орган, который активно общается с почками, мышцами, жиром и иммунной системой. Она вырабатывает важнейшие гормональные продукты:

  1. FGF23 — остеоциты выделяют его, чтобы регулировать уровень фосфора и активного витамина D в почках.
  2. Остеокальцин — этот гормон отвечает за чувствительность к инсулину, энергетический обмен и даже выработку тестостерона.
  3. Система RANKL и остеопротегерин — она не только защищает кости от разрушения, но и тесно связана с иммунной системой и воспалительными процессами.

Смертельная ловушка экстремальной "сушки"

Все эти открытия проливают свет на скрытую опасность, которой подвергают себя любители экстремального фитнеса. В погоне за идеальным рельефом и кубиками пресса бодибилдеры начинают жестко "сушиться", сгоняя процент жира в организме до критического минимума.

Доктор Мясников предупреждает: такая погоня за красотой убивает здоровье. Когда уровень жира падает ниже нормы, в организме происходит гормональный коллапс. В первую очередь рушится выработка лептина. Мозг мгновенно считывает это как сигнал смертельной опасности и голода. Организм переходит в режим жесткого энергосбережения.

В результате у мужчин падает уровень тестостерона, исчезает либидо, пропадает сон, портится настроение и замедляется восстановление после тренировок. У женщин ситуация выглядит еще страшнее — у них полностью ломается менструальный цикл, что грозит бесплодием. Экстремальная соревновательная "сушка" — это не здоровый образ жизни, а жестокое насилие над сложнейшим гормональным механизмом нашего тела.

Человеческий организм — это шедевр природной инженерии, где каждая деталь взаимосвязана. Прежде чем садиться на жесткие диеты или изнурять себя тренировками ради красивой картинки, прислушайтесь к советам профессионалов. Берегите свое тело и не мешайте ему работать так, как задумано природой.

Шоу-бизнес в Telegram

11 июля 2026, 15:32
Александр Мясников. Фото: "Смотрим" / "Доктор Мясников"
"Макс" / Доктор Мясников✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: узнай любимый советский киношедевр по одному кадру с врачом

Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма

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