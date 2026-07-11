Убивает либидо и сон: доктор Мясников раскрыл смертельную опасность популярной фитнес-привычки

Большинство людей уверены, что досконально знают анатомию собственного тела из школьного курса биологии. Однако реальность способна шокировать даже самых преданных фанатов здорового образа жизни. Известный теледоктор Александр Мясников в своем новом посте раскрыл ошеломляющие факты о работе нашего организма. Оказывается, мы привыкли воспринимать свои органы слишком примитивно.
Почки для большинства — это лишь простой фильтр. На самом деле это сложнейший орган, который жестко контролирует артериальное давление, кроветворение, рост костей и кислотно-щелочной баланс. Печень мы считаем обычным чистильщиком от токсинов, забывая, что она является гигантской фабрикой гормонов, холестерина, тепла и витаминов. Даже в отношении селезенки многие зайдут в тупик, не зная ее истинного назначения. Более того, доктор Мясников напомнил о существовании в нашем теле каннабиноидной сигнальной системы, которая вырабатывает собственные эндоканнабиноиды для регуляции работы всего организма.
Жир — это не просто сало
Многие ведут беспощадную войну с лишним весом, считая жировые складки на животе лишь досадным косметическим дефектом. Александр Мясников призывает остановить эту бессмысленную борьбу и посмотреть на проблему шире. Наш жир — это не просто пассивные запасы энергии, а полноценный и очень влиятельный эндокринный орган.
Жировая ткань непрерывно вырабатывает гормоны, которые отвечают за жизненно важные процессы в теле. Например, лептин регулирует аппетит и чувство насыщения, адипонектин и ангиотензин контролируют тонус сосудов, а интерлейкины управляют воспалительными реакциями. Более того, жир активно синтезирует половые гормоны и влияет на свертываемость крови. Уничтожая жировую прослойку до критического минимума, человек наносит сокрушительный удар по всей своей гормональной системе.
Мышцы и кости: гормональный взрыв
Скелетно-мышечная система тоже преподнесла ученым немало сюрпризов. Мы привыкли думать, что мышцы — это просто мясо и рама для движения тела. Но наука доказала: это мощнейшая железа внутренней секреции. Во время работы мышцы выделяют особые вещества — миокины. Они снижают уровень хронического воспаления в организме, регулируют жировой и энергетический обмен, помогают усваивать глюкозу даже без участия инсулина и напрямую влияют на деятельность мозга.
Но самый большой шок вызывают кости. Казалось бы, это просто известковый камень, твердый и неживой каркас. Доктор Мясников опровергает это заблуждение. Кость — живой орган, который активно общается с почками, мышцами, жиром и иммунной системой. Она вырабатывает важнейшие гормональные продукты:
- FGF23 — остеоциты выделяют его, чтобы регулировать уровень фосфора и активного витамина D в почках.
- Остеокальцин — этот гормон отвечает за чувствительность к инсулину, энергетический обмен и даже выработку тестостерона.
- Система RANKL и остеопротегерин — она не только защищает кости от разрушения, но и тесно связана с иммунной системой и воспалительными процессами.
Смертельная ловушка экстремальной "сушки"
Все эти открытия проливают свет на скрытую опасность, которой подвергают себя любители экстремального фитнеса. В погоне за идеальным рельефом и кубиками пресса бодибилдеры начинают жестко "сушиться", сгоняя процент жира в организме до критического минимума.
Доктор Мясников предупреждает: такая погоня за красотой убивает здоровье. Когда уровень жира падает ниже нормы, в организме происходит гормональный коллапс. В первую очередь рушится выработка лептина. Мозг мгновенно считывает это как сигнал смертельной опасности и голода. Организм переходит в режим жесткого энергосбережения.
В результате у мужчин падает уровень тестостерона, исчезает либидо, пропадает сон, портится настроение и замедляется восстановление после тренировок. У женщин ситуация выглядит еще страшнее — у них полностью ломается менструальный цикл, что грозит бесплодием. Экстремальная соревновательная "сушка" — это не здоровый образ жизни, а жестокое насилие над сложнейшим гормональным механизмом нашего тела.
Человеческий организм — это шедевр природной инженерии, где каждая деталь взаимосвязана. Прежде чем садиться на жесткие диеты или изнурять себя тренировками ради красивой картинки, прислушайтесь к советам профессионалов. Берегите свое тело и не мешайте ему работать так, как задумано природой.