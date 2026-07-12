Пугачева приехала в Юрмалу спасать Вайкуле Тесты Блогера Чекалину опять ждут в суде Игры Сонник

Топ новостей недели

Спустили с небес на землю: сбежавшую из России Варум жестко наказали в СШАСпустили с небес на землю: сбежавшую из России Варум жестко наказали в США Глобальные изменения на фоне скандала с наличкой: что произошло в семье Олега ГазмановаГлобальные изменения на фоне скандала с наличкой: что произошло в семье Олега Газманова Сбежала из России и прячет ребенка: Муцениеце устроила переполох неожиданным отъездомСбежала из России и прячет ребенка: Муцениеце устроила переполох неожиданным отъездом Пугачева экстренно примчалась в Юрмалу спасать смертельно больную Лайму ВайкулеПугачева экстренно примчалась в Юрмалу спасать смертельно больную Лайму Вайкуле

Лента новостей

Воскресенье 12 июля

17:27"Мы не ляжем спать, пока всё не выясним": самая вредная фраза в браке, которую говорят из любви 15:26"Хороша, чертовка": 61-летняя Апина сразила наповал прозрачным нарядом и откровенным декольте 12:18Вас обманывали всю жизнь: раскрыта пугающая правда о тринадцатом знаке зодиака 07:32Рассвет, меняющий судьбу: какое редкое небесное явление 12 июля приносит вечное счастье 18:21Ученые выяснили, что видят люди во сне за несколько недель до смерти 15:32Убивает либидо и сон: доктор Мясников раскрыл смертельную опасность популярной фитнес-привычки 12:47Спите по 8 часов и умираете от усталости? Раскрыта главная причина потери сил 07:20Категорически нельзя: эта обычная бытовая процедура 11 июля может лишить здоровья и счастья 18:17"Мне это нравится": Филипп Киркоров сделал интимное признание о ночах с Аллой Пугачевой 16:37Григорий Лепс ошарашил зрителей Ледового дворца дикой выходкой 15:10Смертельно больная Лерчек не явилась на заседание суда: какое экстренное решение приняли служители Фемиды 13:19"Я бы и Жанну спас": тайный благодетель певицы раскрыл роковое решение Дмитрия Шепелева перед ее смертью 11:05Роскошный особняк за миллиард уходит под воду: уехавший в США Валерий Леонтьев бьет тревогу и тратит последние миллионы 09:40"Кто-то завидовал": вернувшийся из армии актер Глеб Калюжный раскрыл горькую правду о службе 09:00Прольются слезы неба: какая роковая ошибка 10 июля может лишить вас денег и удачи 19:24Эксперты "Перезвони сам" рассказали о новой схеме обмана с сообщениями о ДТП 19:19 Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ им. Буянова 17:49Врачи объяснили, почему россияне массово болеют летом и при чем здесь кондиционер 15:26Раскрыта опасная ночная привычка, которая заставляет вас стремительно толстеть 14:13Судьбу тяжелобольной блогерши Лерчек снова будет решать суд: подробности нового удара 12:55Пугачева экстренно примчалась в Юрмалу спасать смертельно больную Лайму Вайкуле 11:04"Чем больше я выхожу, тем дольше это длится": Бузова объявила об уходе со сцены из-за проблем с ногой 09:59Три месяца молчала, но сломалась: замеченная в онкоцентре Анита Цой назвала настоящий диагноз 08:18Земляника, кукушка и слезы Богородицы: что категорически нельзя делать 9 июля – и почему 18:23Вторая Луна над Землей: ученые онемели от снимков загадочного объекта, который кружит рядом с нами 17:55"Хотя бы потрудились подсчитать!": Сябитова жестко поставила на место СМИ, приписавших дочери лишнего ребенка 17:15Губернатор Подмосковья встретился с выпускниками, набравшими рекордные баллы на ЕГЭ 16:12Белый костюм, новорожденный на руках: что не так с новыми фото Лерчек 14:49"Трусливый мерзкий человек": отец Фриске жестко разнес Шепелева в день рождения дочери 13:12В Москве за ущерб природе оштрафовали более 200 должностных и юридических лиц 13:06Сергей Собянин рассказал о новых форматах и площадках "Театрального бульвара" 12:43Терпели измены, алкоголизм и сплетни: как живут самые крепкие пары нашего шоу-бизнеса на самом деле 11:11Чудо не случилось: смертельно больной Кашпировский экстренно прооперирован после попытки самоисцеления 10:07Спустили с небес на землю: сбежавшую из России Варум жестко наказали в США 00:32Капкан для неверного мужа: именно это 8 июля навсегда спасет семью от развода 21:29Звезды на работе: Горбачева, Гайдулян и Копейкин открыли необычный коворкинг 18:10Убьет желудок за считанные дни: названы знаки зодиака, которым опасно худеть на популярной диете 16:26Что скрывает семья Газманова: внимательные фанаты разглядели в доме певца пикантную деталь 14:45Назван популярный продукт, который ускоряет старение мозга и провоцирует развитие деменции 13:04Собянин сообщил о ликвидации уже 43 беспилотников, летевших на Москву 12:58Малоинвазивные операции для детей становятся новым стандартом хирургии в Москве 11:40Вскрылись грязные махинации Пугачевой с недвижимостью: обвела вокруг пальца 10:44"Морщины продавать легко": косметический химик раскрыла жесткую правду о бесполезных трендах в бьюти-индустрии 09:37"Люблю, куплю, поехали!": молодая жена Петросяна раскрыла корыстную тайну их брака 02:26Этот безумный ритуал на Ивана Купалу, 7 июля, принесет богатство и исполнит желания 17:41"Под угрозой мои дети": зарыдавшая от боли певица МакSим столкнулась с местью 16:40Доктор Мясников раскрыл страшную правду о скрытых болезнях печени по обычному анализу крови 14:09Спал в одной постели с детьми: жуткая расплата советской семьи, пригревшей в квартире монстра 12:17Собчак и Бузова поделили большой куш: поющая ведущая приковыляла на костылях 11:43Freedom Holding Corp. усиливает позиции в США и масштабирует экосистему за пределами Центральной Азии
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Мы не ляжем спать, пока всё не выясним": самая вредная фраза в браке, которую говорят из любви

"Мы не ляжем спать, пока всё не выясним": самая вредная фраза в браке, которую говорят из любви
446
Денис Булидоров

Денис Булидоров

 Психолог, руководитель Института психологии и провокативной психотерапии.

Третий час ночи. Кухня. Чай давно остыл, но разговор продолжается.

Один из супругов требует всё выяснить прямо сейчас, потому что «я так не усну». Второй смотрит в стену, отвечает всё короче и мечтает только об одном: чтобы этот разговор закончился. Но закончиться он уже не может. Где-то после полуночи обсуждение сегодняшней ссоры незаметно превратилось в полную ревизию брака.

Вспомнили отпуск несколько лет назад, маму, тот самый день рождения, деньги, детей и ещё десяток эпизодов, которые, казалось бы, давно забыты. К четырём утра оба измотаны, обижены и значительно дальше друг от друга, чем были в начале разговора. При этом начиналось всё, скорее всего, из любви. Один хотел близости и ясности, второй пытался не усугублять конфликт. В результате оба сделали ровно то, что отдалило их ещё сильнее.

Я много лет работаю с парами и постоянно наблюдаю одну неприятную закономерность. Отношения далеко не всегда разрушаются из-за больших событий. Иногда их медленно разрушают привычки, которые сами люди считают правильными: всё обязательно обсудить до конца, добиться признания своей правоты, заставить другого понять свои чувства, молчать, чтобы «не опускаться до скандала».

Всё это звучит вполне разумно. Проблема в том, что иногда именно разумные на первый взгляд действия методично уничтожают близость.

Кричат — ещё не самое страшное

Пары часто приходят ко мне и говорят: «У нас ужасные конфликты, мы кричим друг на друга». И, конечно, постоянные скандалы ничего хорошего отношениям не добавляют. Но сама по себе злость ещё не означает, что отношения закончились.

Когда человек злится на партнёра, тот по-прежнему имеет для него значение. Очень часто под злостью скрывается что-то значительно менее защищённое: обида, страх потери, чувство ненужности, одиночество, недостаток внимания. Просто сказать «мне больно и страшно тебя потерять» для многих людей гораздо сложнее, чем обвинить партнёра в эгоизме и перечислить все его недостатки за последние десять лет.

Гораздо опаснее презрение. Оно может быть почти незаметным: закатывание глаз, усмешка, передразнивание, снисходительный вздох, короткое «ну конечно» или «что ещё от тебя ждать». Здесь оценивается уже не поступок человека. Приговор выносится ему целиком.

В этот момент в отношениях появляется позиция сверху: со мной всё в порядке, проблема в тебе. Ты неправильный, слабый, глупый, безответственный. Я ещё почему-то живу рядом с тобой, но внутренне уже давно вынес тебе диагноз.

Иногда супруги приходят с запросом: «Помогите нам помириться». Но мирить их в этот момент рано. Сначала нужно восстановить способность видеть друг в друге людей, а не набор раздражающих качеств. Примирение поверх накопленного презрения редко работает. Оно скорее напоминает крышку на кипящей кастрюле: некоторое время кажется, что всё спокойно, а потом давление снова находит выход.

Молчание тоже бывает агрессивным

Есть другой сценарий. Один из партнёров замолкает и уходит из контакта. Он может находиться рядом физически, но эмоционально его уже нет. Не отвечает на вопросы, не реагирует на сообщения, несколько дней общается исключительно по бытовым вопросам.

При этом внутри самого человека всё может выглядеть совершенно иначе. Он может бояться собственной агрессии и молчать, чтобы не сказать лишнего. Может быть настолько перегружен, что действительно не способен продолжать разговор. Может быть уверен, что любое его слово будет использовано против него. А иногда человек просто не умеет говорить о чувствах, потому что в его семье этому никогда не учили.

Поэтому важно различать паузу и наказание молчанием. Пауза имеет понятную конструкцию: «Я сейчас слишком зол и не могу нормально разговаривать. Мне нужно время. Давай вернёмся к этому через час». Человек сообщает о своём состоянии, обозначает время возвращения и действительно возвращается к разговору.

Исчезнуть на несколько дней и заставить партнёра гадать, существуют ли ещё отношения, — совсем другая история. Это уже не способ успокоиться, а способ воздействовать на другого человека через тревогу и неопределённость. Иногда тот, кто так поступает, искренне считает себя самым спокойным и разумным человеком в семье.

Большинство пар спорят не о том, о чём думают

У семейного конфликта почти всегда есть два уровня. На первом супруги спорят о деньгах, воспитании ребёнка, сексе, работе, порядке в доме, поздних возвращениях или невымытой посуде. Это видимая часть конфликта, и именно её люди могут обсуждать годами.

Но под ней часто находится совсем другой разговор. За спором о деньгах может стоять страх зависимости. За конфликтом о ребёнке — переживание женщины, что она одна несёт ответственность за семью, и одновременно переживание мужчины, что, что бы он ни сделал, всё равно окажется плохим отцом. За претензией «ты опять поздно пришёл» иногда скрывается совсем простое: «Мне тебя не хватает, и я боюсь, что становлюсь для тебя неважной».

Проблема в том, что люди продолжают воевать на первом уровне. Они обсуждают время возвращения домой, количество звонков, деньги и посуду, хотя настоящий конфликт давно находится в другом месте.

Я иногда предлагаю парам ответить на два вопроса. Первый: из-за чего мы конфликтуем внешне? Второй: о чём наш конфликт на самом деле?

Первый вопрос обычно не вызывает затруднений. На второй иногда впервые отвечают только в кабинете психолога.

Перевод с конфликтного на человеческий

В семейной работе мне часто приходится заниматься своеобразным переводом. Человек говорит партнёру: «Тебе на меня наплевать». Если воспринимать эту фразу буквально, дальше начнётся спор с доказательствами: «Как это наплевать? Я работаю, плачу за квартиру, вчера забрал ребёнка из школы».

Но за фразой «тебе на меня наплевать» может скрываться совсем другое: «Я скучаю по тебе», «Мне не хватает твоего внимания», «Я боюсь стать для тебя неважным», «Я злюсь, потому что не умею попросить тебя побыть рядом».

Парадокс близких отношений в том, что чем сильнее человеку нужен другой, тем агрессивнее он иногда это скрывает. Вместо просьбы появляется претензия, вместо страха — контроль, вместо желания близости — допрос.

И дальше возникает классическая семейная трагикомедия: один человек просит о любви таким способом, что второму хочется уйти как можно дальше.

Зачем в терапии нужен юмор

Однажды мужчина рассказывал мне, что очень хочет видеть рядом с собой самостоятельную женщину. При этом по ходу разговора выяснилось, что он контролирует практически каждое решение жены, комментирует её действия и регулярно объясняет, как ей следовало поступить.

Я спросил: «Правильно ли я понимаю, что ваша главная задача — помочь жене стать самостоятельной, не позволяя ей ничего решать самостоятельно?»

Сначала была пауза. Потом он засмеялся.

Для меня это один из важных моментов терапии. Не потому, что психолог удачно пошутил. А потому, что человек вдруг увидел собственную систему со стороны.

Таких парадоксов в нашей жизни огромное количество. Мы хотим близости и постоянно критикуем. Хотим доверия и начинаем проверять. Хотим самостоятельного ребёнка и принимаем за него все решения. Хотим спокойных отношений и начинаем серьёзный разговор о браке в два часа ночи.

В провокативной психотерапии юмор нужен именно для этого. Он помогает человеку на несколько секунд отойти от собственной привычной логики и увидеть её со стороны. Иногда то, что годами объяснялось серьёзными словами, становится очевидным после одного точного вопроса.

Но здесь есть важное условие. Провокация работает только внутри хорошего терапевтического контакта. Без доверия, уважения и искреннего интереса к человеку она быстро превращается в обычное нападение. Поэтому я всегда говорю своим студентам: сначала человек должен почувствовать, что вы на его стороне. И только потом вы можете позволить себе показать ему то, чего он сам пока не замечает.

Что не спасает отношения

Я бы не советовал стремиться мириться любой ценой. Примирение без понимания причин конфликта часто просто откладывает следующий взрыв. Не нужно торопиться назначать одного виноватого. Если мы не говорим о насилии и угрозе безопасности, отношения обычно представляют собой систему: действие одного вызывает реакцию второго, эта реакция усиливает поведение первого, и через некоторое время оба уже искренне уверены, что только защищаются.

Не стоит заставлять себя срочно прощать. Прощение невозможно организовать по расписанию. И точно не нужно ставить перед собой цель больше никогда не ссориться.

Отсутствие конфликтов само по себе ещё ничего не говорит о качестве отношений. Иногда люди не конфликтуют потому, что давно перестали быть близкими. Когда между людьми есть значимые отношения, неизбежно появляются различия: в желаниях, привычках, способах воспитания детей, отношении к деньгам, отдыху и той самой посуде в раковине.

Вопрос не в том, будут ли у пары конфликты. Они будут. Вопрос в том, что люди делают друг с другом во время этих конфликтов.

Что можно изменить уже сегодня

Не выяснять отношения глубокой ночью. После полуночи человек редко становится мудрее, зато значительно легче вспоминает старые обиды и хуже контролирует собственные реакции.

Если вам нужна пауза, скажите об этом прямо и обозначьте, когда вы вернётесь к разговору. Главное здесь именно вернуться, иначе пауза быстро превращается в наказание неопределённостью.

Хотя бы иногда задавайте себе во время конфликта вопрос не только «в чём виноват мой партнёр?», но и «каков мой вклад в то, что эта ситуация продолжается?» Это неприятный вопрос. Именно поэтому он бывает полезен.

И попробуйте услышать второй уровень конфликта. Не только то, что человек говорит в раздражении, но и то, что он пытается этими словами защитить. Иногда за нападением находится страх. За контролем — тревога. За претензией — потребность в близости.

Конфликты редко исчезают из отношений. Да и задача не в этом. Важно, чтобы конфликт перестал разрушать близость и стал способом регулировать отношения.

Я много лет наблюдаю, как люди строят между собой стены. Постепенно, иногда почти незаметно: одно закатывание глаз, одно молчание на несколько дней, ещё одно «с тобой всё понятно», ещё один разговор до четырёх утра, после которого выяснили всё, кроме самого главного.

А потом люди приходят к психологу и спрашивают: «Можно ли теперь что-нибудь сделать?»

Можно.

Но, как показывает моя практика, дверь между людьми всё-таки легче сделать до того, как стена закончена.

Шоу-бизнес в Telegram

12 июля 2026, 17:27
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Влюбился с первого взгляда, возненавидел со второго: что с нами происходит при встрече с незнакомцем

Я хочу избавиться от тревоги навсегда. Почему это никогда не сработает

"Хороша, чертовка": 61-летняя Апина сразила наповал прозрачным нарядом и откровенным декольте

"Хороша, чертовка": 61-летняя Апина сразила наповал прозрачным нарядом и откровенным декольте
Легендарная певица в очередной раз доказала, что возраст – это лишь цифра в паспорте, а настоящая женственность не знает никаких ограничений. Алена Апина умеет удивлять.

Вас обманывали всю жизнь: раскрыта пугающая правда о тринадцатом знаке зодиака

Вас обманывали всю жизнь: раскрыта пугающая правда о тринадцатом знаке зодиака
Внезапное заявление ученых, которое раз в несколько лет взрывает интернет, заставило миллионы людей по всему миру усомниться в собственной судьбе. Каждые несколько лет всемирную паутину охватывает одна и та же коллективная истерика.

Рассвет, меняющий судьбу: какое редкое небесное явление 12 июля приносит вечное счастье

Рассвет, меняющий судьбу: какое редкое небесное явление 12 июля приносит вечное счастье
Один из самых энергетически мощных дней середины лета может стать началом финансового краха или, наоборот, подарить благословение на долгие годы. 12 июля 2026 года наступает Петров день, или праздник первоверховных апостолов Петра и Павла.

Ученые выяснили, что видят люди во сне за несколько недель до смерти

Ученые выяснили, что видят люди во сне за несколько недель до смерти
Ответ экспертов меняет все представления о смерти. Масштабное исследование длиной в десять лет перевернуло привычные представления о том, как человек уходит из жизни.

Убивает либидо и сон: доктор Мясников раскрыл смертельную опасность популярной фитнес-привычки

Убивает либидо и сон: доктор Мясников раскрыл смертельную опасность популярной фитнес-привычки
Устройство человеческого тела скрывает в себе ошеломляющие загадки. Большинство людей уверены, что досконально знают анатомию собственного тела из школьного курса биологии.

Выбор читателей

11/07СбтУбивает либидо и сон: доктор Мясников раскрыл смертельную опасность популярной фитнес-привычки 11/07СбтСпите по 8 часов и умираете от усталости? Раскрыта главная причина потери сил 12/07ВскВас обманывали всю жизнь: раскрыта пугающая правда о тринадцатом знаке зодиака 11/07СбтУченые выяснили, что видят люди во сне за несколько недель до смерти 11/07СбтКатегорически нельзя: эта обычная бытовая процедура 11 июля может лишить здоровья и счастья 12/07ВскРассвет, меняющий судьбу: какое редкое небесное явление 12 июля приносит вечное счастье