"Хороша, чертовка": 61-летняя Апина сразила наповал прозрачным нарядом и откровенным декольте

Легендарная певица в очередной раз доказала, что возраст – это лишь цифра в паспорте, а настоящая женственность не знает никаких ограничений.



Алена Апина умеет удивлять. Экс-солистка легендарной группы "Комбинация", подарившей стране бессмертные хиты, никогда не давала поклонникам скучать. Вот и на этот раз 61-летняя певица устроила настоящий фурор в социальных сетях, опубликовав серию откровенных снимков.

На фотографиях блондинка предстала в элегантном черном платье в пол. Главной изюминкой образа стал глубокий вырез и полупрозрачная ткань, которая практически не оставляла воображению поклонников никакого пространства для фантазии. Образ дополнила роскошная укладка с пышными волнообразными локонами, которая добавила артистке неподражаемого шарма и светского лоска. Подписала пикантные снимки певица с игривой меланхолией: "Лето верните..."

Фанаты засыпали кумира комплиментами с такой скоростью, что счетчик комментариев не успевал обновляться.

"Мое вдохновение! Обожаю, восхищаюсь, люблю!", "Очень идет этот наряд", "Самая красивая", "Ничего так формы", "Хороша, чертовка" — наперебой писали восхищенные подписчики.

Мужская часть аудитории особенно активно отмечала, что певица держит себя в идеальной форме, давая фору многим молодым коллегам по сцене.

Это уже не первое появление Апиной в пикантном образе. Совсем недавно артистка привлекала внимание снимками в элегантном мини, демонстрируя точеные ноги и стройный силуэт. Тогда фолловеры тоже не скупились на восторженные отзывы, поражаясь тому, как звезда умудряется сохранять молодость и женственность. Судя по реакции публики, секрет неувядающей Апиной заключается не в дорогих косметологических процедурах, а в уверенности в себе и умении преподносить свою красоту с максимальной выгодой.