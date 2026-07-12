Пугачева приехала в Юрмалу спасать Вайкуле Тесты Блогера Чекалину опять ждут в суде Игры Сонник

Топ новостей недели

Спустили с небес на землю: сбежавшую из России Варум жестко наказали в СШАСпустили с небес на землю: сбежавшую из России Варум жестко наказали в США Глобальные изменения на фоне скандала с наличкой: что произошло в семье Олега ГазмановаГлобальные изменения на фоне скандала с наличкой: что произошло в семье Олега Газманова Сбежала из России и прячет ребенка: Муцениеце устроила переполох неожиданным отъездомСбежала из России и прячет ребенка: Муцениеце устроила переполох неожиданным отъездом Пугачева экстренно примчалась в Юрмалу спасать смертельно больную Лайму ВайкулеПугачева экстренно примчалась в Юрмалу спасать смертельно больную Лайму Вайкуле

Лента новостей

Воскресенье 12 июля

15:26"Хороша, чертовка": 61-летняя Апина сразила наповал прозрачным нарядом и откровенным декольте 12:18Вас обманывали всю жизнь: раскрыта пугающая правда о тринадцатом знаке зодиака 07:32Рассвет, меняющий судьбу: какое редкое небесное явление 12 июля приносит вечное счастье 18:21Ученые выяснили, что видят люди во сне за несколько недель до смерти 15:32Убивает либидо и сон: доктор Мясников раскрыл смертельную опасность популярной фитнес-привычки 12:47Спите по 8 часов и умираете от усталости? Раскрыта главная причина потери сил 07:20Категорически нельзя: эта обычная бытовая процедура 11 июля может лишить здоровья и счастья 18:17"Мне это нравится": Филипп Киркоров сделал интимное признание о ночах с Аллой Пугачевой 16:37Григорий Лепс ошарашил зрителей Ледового дворца дикой выходкой 15:10Смертельно больная Лерчек не явилась на заседание суда: какое экстренное решение приняли служители Фемиды 13:19"Я бы и Жанну спас": тайный благодетель певицы раскрыл роковое решение Дмитрия Шепелева перед ее смертью 11:05Роскошный особняк за миллиард уходит под воду: уехавший в США Валерий Леонтьев бьет тревогу и тратит последние миллионы 09:40"Кто-то завидовал": вернувшийся из армии актер Глеб Калюжный раскрыл горькую правду о службе 09:00Прольются слезы неба: какая роковая ошибка 10 июля может лишить вас денег и удачи 19:24Эксперты "Перезвони сам" рассказали о новой схеме обмана с сообщениями о ДТП 19:19 Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ им. Буянова 17:49Врачи объяснили, почему россияне массово болеют летом и при чем здесь кондиционер 15:26Раскрыта опасная ночная привычка, которая заставляет вас стремительно толстеть 14:13Судьбу тяжелобольной блогерши Лерчек снова будет решать суд: подробности нового удара 12:55Пугачева экстренно примчалась в Юрмалу спасать смертельно больную Лайму Вайкуле 11:04"Чем больше я выхожу, тем дольше это длится": Бузова объявила об уходе со сцены из-за проблем с ногой 09:59Три месяца молчала, но сломалась: замеченная в онкоцентре Анита Цой назвала настоящий диагноз 08:18Земляника, кукушка и слезы Богородицы: что категорически нельзя делать 9 июля – и почему 18:23Вторая Луна над Землей: ученые онемели от снимков загадочного объекта, который кружит рядом с нами 17:55"Хотя бы потрудились подсчитать!": Сябитова жестко поставила на место СМИ, приписавших дочери лишнего ребенка 17:15Губернатор Подмосковья встретился с выпускниками, набравшими рекордные баллы на ЕГЭ 16:12Белый костюм, новорожденный на руках: что не так с новыми фото Лерчек 14:49"Трусливый мерзкий человек": отец Фриске жестко разнес Шепелева в день рождения дочери 13:12В Москве за ущерб природе оштрафовали более 200 должностных и юридических лиц 13:06Сергей Собянин рассказал о новых форматах и площадках "Театрального бульвара" 12:43Терпели измены, алкоголизм и сплетни: как живут самые крепкие пары нашего шоу-бизнеса на самом деле 11:11Чудо не случилось: смертельно больной Кашпировский экстренно прооперирован после попытки самоисцеления 10:07Спустили с небес на землю: сбежавшую из России Варум жестко наказали в США 00:32Капкан для неверного мужа: именно это 8 июля навсегда спасет семью от развода 21:29Звезды на работе: Горбачева, Гайдулян и Копейкин открыли необычный коворкинг 18:10Убьет желудок за считанные дни: названы знаки зодиака, которым опасно худеть на популярной диете 16:26Что скрывает семья Газманова: внимательные фанаты разглядели в доме певца пикантную деталь 14:45Назван популярный продукт, который ускоряет старение мозга и провоцирует развитие деменции 13:04Собянин сообщил о ликвидации уже 43 беспилотников, летевших на Москву 12:58Малоинвазивные операции для детей становятся новым стандартом хирургии в Москве 11:40Вскрылись грязные махинации Пугачевой с недвижимостью: обвела вокруг пальца 10:44"Морщины продавать легко": косметический химик раскрыла жесткую правду о бесполезных трендах в бьюти-индустрии 09:37"Люблю, куплю, поехали!": молодая жена Петросяна раскрыла корыстную тайну их брака 02:26Этот безумный ритуал на Ивана Купалу, 7 июля, принесет богатство и исполнит желания 17:41"Под угрозой мои дети": зарыдавшая от боли певица МакSим столкнулась с местью 16:40Доктор Мясников раскрыл страшную правду о скрытых болезнях печени по обычному анализу крови 14:09Спал в одной постели с детьми: жуткая расплата советской семьи, пригревшей в квартире монстра 12:17Собчак и Бузова поделили большой куш: поющая ведущая приковыляла на костылях 11:43Freedom Holding Corp. усиливает позиции в США и масштабирует экосистему за пределами Центральной Азии 10:52Всплыла жуткая правда о последних минутах жизни Майкла Джексона
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Хороша, чертовка": 61-летняя Апина сразила наповал прозрачным нарядом и откровенным декольте

"Хороша, чертовка": 61-летняя Апина сразила наповал прозрачным нарядом и откровенным декольте
29

Легендарная певица в очередной раз доказала, что возраст – это лишь цифра в паспорте, а настоящая женственность не знает никаких ограничений.

Алена Апина умеет удивлять. Экс-солистка легендарной группы "Комбинация", подарившей стране бессмертные хиты, никогда не давала поклонникам скучать. Вот и на этот раз 61-летняя певица устроила настоящий фурор в социальных сетях, опубликовав серию откровенных снимков.

На фотографиях блондинка предстала в элегантном черном платье в пол. Главной изюминкой образа стал глубокий вырез и полупрозрачная ткань, которая практически не оставляла воображению поклонников никакого пространства для фантазии. Образ дополнила роскошная укладка с пышными волнообразными локонами, которая добавила артистке неподражаемого шарма и светского лоска. Подписала пикантные снимки певица с игривой меланхолией: "Лето верните..."

Алена Апина. Фото: соцсети

Фанаты засыпали кумира комплиментами с такой скоростью, что счетчик комментариев не успевал обновляться.

"Мое вдохновение! Обожаю, восхищаюсь, люблю!", "Очень идет этот наряд", "Самая красивая", "Ничего так формы", "Хороша, чертовка" — наперебой писали восхищенные подписчики.

Мужская часть аудитории особенно активно отмечала, что певица держит себя в идеальной форме, давая фору многим молодым коллегам по сцене.

Это уже не первое появление Апиной в пикантном образе. Совсем недавно артистка привлекала внимание снимками в элегантном мини, демонстрируя точеные ноги и стройный силуэт. Тогда фолловеры тоже не скупились на восторженные отзывы, поражаясь тому, как звезда умудряется сохранять молодость и женственность. Судя по реакции публики, секрет неувядающей Апиной заключается не в дорогих косметологических процедурах, а в уверенности в себе и умении преподносить свою красоту с максимальной выгодой.

Шоу-бизнес в Telegram

12 июля 2026, 15:26
Алена Апина. Фото: kino-teatr.ru
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Новый имидж Алены Апиной ошеломил публику

Алена Апина стала солисткой "Комбинации" в 1988 году.
Продюсером группы был Александр Шишинин.
У Апиной было весьма бурное прошлое.
Тем не менее, за артисткой закрепился образ романтической женщины.
Певица обладает завидной фигурой.
Алена потрясла фанатов, выпустив клип на песню "Близость", в котором предстала в провокационном образе.
Певица смело демонстрировала фигуру в одном белье.
Теперь Алена снимается в пикантных фотосессиях.
Клип на ее вторую новую песню "Девушка Бонда" оказался еще "горячее".
53-летняя Алена Апина готова к экспериментам.

По теме

Алена Апина публично плюнула в своих коллег

Вас обманывали всю жизнь: раскрыта пугающая правда о тринадцатом знаке зодиака

Вас обманывали всю жизнь: раскрыта пугающая правда о тринадцатом знаке зодиака
Внезапное заявление ученых, которое раз в несколько лет взрывает интернет, заставило миллионы людей по всему миру усомниться в собственной судьбе. Каждые несколько лет всемирную паутину охватывает одна и та же коллективная истерика.

Рассвет, меняющий судьбу: какое редкое небесное явление 12 июля приносит вечное счастье

Рассвет, меняющий судьбу: какое редкое небесное явление 12 июля приносит вечное счастье
Один из самых энергетически мощных дней середины лета может стать началом финансового краха или, наоборот, подарить благословение на долгие годы. 12 июля 2026 года наступает Петров день, или праздник первоверховных апостолов Петра и Павла.

Ученые выяснили, что видят люди во сне за несколько недель до смерти

Ученые выяснили, что видят люди во сне за несколько недель до смерти
Ответ экспертов меняет все представления о смерти. Масштабное исследование длиной в десять лет перевернуло привычные представления о том, как человек уходит из жизни.

Убивает либидо и сон: доктор Мясников раскрыл смертельную опасность популярной фитнес-привычки

Убивает либидо и сон: доктор Мясников раскрыл смертельную опасность популярной фитнес-привычки
Устройство человеческого тела скрывает в себе ошеломляющие загадки. Большинство людей уверены, что досконально знают анатомию собственного тела из школьного курса биологии.

Спите по 8 часов и умираете от усталости? Раскрыта главная причина потери сил

Спите по 8 часов и умираете от усталости? Раскрыта главная причина потери сил
Хроническая усталость может оказаться тревожным сигналом затухания вашего главного космического источника энергии. Вы просыпаетесь разбитым.

Выбор читателей

10/07ПтнГригорий Лепс ошарашил зрителей Ледового дворца дикой выходкой 11/07СбтУбивает либидо и сон: доктор Мясников раскрыл смертельную опасность популярной фитнес-привычки 10/07Птн"Мне это нравится": Филипп Киркоров сделал интимное признание о ночах с Аллой Пугачевой 11/07СбтСпите по 8 часов и умираете от усталости? Раскрыта главная причина потери сил 11/07СбтУченые выяснили, что видят люди во сне за несколько недель до смерти 11/07СбтКатегорически нельзя: эта обычная бытовая процедура 11 июля может лишить здоровья и счастья