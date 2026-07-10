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Пятница 10 июля

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Смертельно больная Лерчек не явилась на заседание суда: какое экстренное решение приняли служители Фемиды

Смертельно больная Лерчек не явилась на заседание суда: какое экстренное решение приняли служители Фемиды
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Громкий судебный процесс над популярной блогершей Валерией Чекалиной продолжается.

В пятницу в Москве должно было состояться судьбоносное заседание, которое могло окончательно перечеркнуть надежды многодетной мамы на спокойную реабилитацию. Суду предстояло решить важнейший вопрос: возобновлять ли уголовное преследование против звезды интернета по делу о выводе более 251 миллиона рублей в ОАЭ. Однако скамья подсудимых осталась пустой — Лерчек в зале так и не появилась.

Журналисты, дежурившие у здания суда в надежде запечатлеть измученную судебными тяжбами знаменитость, бросились к ее представителям. Адвокат блогерши Олег Бадма-Халгаев на вопрос о причинах отсутствия своей подзащитной ответил предельно лаконично, но эти слова прозвучали как набат.

"Потому что она болеет", — отрезал защитник в беседе с корреспондентами.

Позже информационные агентства подтвердили пугающие детали. Выяснилось, что Валерия Чекалина сейчас физически не может принимать участие в судебных баталиях. Прямо сейчас она находится под капельницами в НМИЦ онкологии имени Блохина на Каширке. Накануне заседания, в четверг, 9 июля, Лерчек перенесла очередной тяжелейший сеанс таргетной терапии. Организм изнуренной женщины просто сдался под натиском сильнейших препаратов, и она не смогла подняться с больничной койки.

В марте суд проявил милосердие: выделил дело Чекалиной в отдельное производство и приостановил процесс до ее выздоровления, заменив домашний арест на запрет определенных действий. Это дало Валерии возможность проходить курсы химиотерапии. Однако недавно эксперты посчитали, что блогер уже может участвовать в процессах, и следствие немедленно потребовало возобновить дело.

Вдобавок к смертельной болезни Лерчек оказалась в абсурдной и пугающей ситуации — она фактически осталась без жилья. Дело в том, что у нее закончился срок договора аренды дома, адрес которого был официально указан при избрании меры пресечения. Самовольно переехать куда-то с четырьмя детьми Валерия не имеет права — за это ее могут сразу отправить в СИЗО.

Суд должен был экстренно рассмотреть вопрос о ее переезде именно в эту пятницу. Но из-за того, что измученная терапией Чекалина осталась в палате онкоцентра, заседание пришлось перенести на понедельник, 13 июля.

Шоу-бизнес в Telegram

10 июля 2026, 15:10
Валерия Чекалина. Фото: Youtube / @NadinStrelets
РИА Новости✓ Надежный источник

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