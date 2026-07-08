Вторая Луна над Землей: ученые онемели от снимков загадочного объекта, который кружит рядом с нами

Космические просторы преподнесли человечеству ошеломляющий сюрприз, раскрыв тайну объекта, который незаметно следит за нами на протяжении многих веков.

Мы привыкли думать, что одинокая Луна — наш единственный верный спутник в бескрайней пустоте Вселенной. Однако это убеждение оказалось красивым заблуждением, сообщает RidLife. Астрономы давно догадывались, что у Земли есть тайные партнеры, но рассмотреть их поближе до недавнего времени оставалось невыполнимой задачей. Все изменилось благодаря дерзкой миссии китайских исследователей.

Космический зонд "Тяньвэнь-2", запущенный в космос в прошлом году, совершил невероятное. Он подошел на критически близкое расстояние к одному из самых загадочных небесных тел — околоземному астероиду 2016 HO3. Аппарат завис всего в двадцати километрах от космического скитальца и передал на Землю его первое детальное изображение. На снимках ученые наконец смогли разглядеть серую фактуру и острые, зазубренные края этой крошечной "мини-луны".

Этот астероид — самый стабильный квазиспутник нашей планеты. Его поведение в космосе напоминает бесконечный и завораживающий танец. Он словно играет с Землей в чехарду. Половину своего годового пути этот космический камень проводит чуть ближе к Солнцу, обгоняя Землю. Вторую половину года он держится позади, слегка смещаясь вверх и вниз относительно земной орбиты.

Гравитация Земли держит его в своих невидимых, но прочных тисках. Наша планета не позволяет ему улететь в темные глубины космоса, но и не подпускает слишком близко, исключая риск катастрофического столкновения. Астероид делит с нами орбиту уже около века и, по прогнозам ученых, останется нашим верным попутчиком еще на сотни лет.

Главная интрига этого исследования кроется в происхождении космического танцора. Предыдущие анализы отраженного от него света преподнесли ученым настоящую сенсацию. Спектральный состав минералов астероида оказался практически идентичен лунному грунту.

Астрономы выдвинули смелую гипотезу: 2016 HO3 — это не просто прилетевший из глубин Галактики булыжник. Это древний осколок нашей собственной Луны. Миллиарды лет назад колоссальный удар другого крупного космического тела буквально вырвал этот кусок из лунной поверхности, выбросив его на орбиту. Теперь этот оторванный фрагмент кружит рядом со своей прародительницей, напоминая о древней катастрофе.