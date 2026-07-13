В Подмосковье жители одноэтажных МКД могут выкупить землю за 3% от кадастровой стоимости

В Московской области с начала года более 1,1 тыс. жителей обратились с запросом перевести одноэтажные многоквартирные дома в статус индивидуального жилищного строительства и выкупить земельные участки, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с правительством и главами округов.

«Мы приняли решение разрешить выкуп земли не за 60%, а за 3% кадастровой стоимости до конца 2027 года. Важен диалог с жителями, вовлеченность муниципальной команды, главы, разъяснение. Ведь все, что касается имущества, особо чувствительно для людей», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье насчитывается 5 335 одноэтажных МКД, которые по факту являются ИЖС. Это каждый десятый многоквартирный дом в регионе.

С начала года по заявкам жителей 806 одноэтажных МКД переведены в статус блокированной застройки. Наиболее активно эта работа ведется в Можайском (98), Богородском (81), Дмитровском (70), Одинцовском (38) и Павлово-Посадском (28) округах, а также в Коломне (39), Лотошино (38), Серпухове (35) и Щелкове (30).

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский сообщил, что под критерии перевода подходят еще почти 2,5 тыс. домов.

Наиболее заинтересованы в переоформлении жители почти 900 домов, где все квартиры в собственности, а также 468 МКД с квартирами в соцнайме, заявил глава регионального ведомства.

Подать заявление на перевод можно в МФЦ, срок рассмотрения – 10 дней.

В целом по области стоимость выкупа земельных участков составляет 60% от кадастровой стоимости. Для собственников одноэтажных МКД до конца 2027 года действует льгота.​​​​​​​​​​​​​​​​