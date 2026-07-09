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Четверг 9 июля

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Три месяца молчала, но сломалась: замеченная в онкоцентре Анита Цой назвала настоящий диагноз

Три месяца молчала, но сломалась: замеченная в онкоцентре Анита Цой назвала настоящий диагноз
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Анита Цой опровергла слухи об онкологии и рассказала о своем реальном заболевании.

Анита Цой устала от домыслов. Еще в апреле российские СМИ разнесли новость: известная исполнительница проходит терапию в онкоцентре. Авторы публикаций осторожно намекали — а некоторые и прямо писали, — что речь идет об онкологии. Слухи разрослись и окрепли. Май прошел, июнь подошел к концу, а волна только усиливалась.

И вот теперь — в начале июля 2026 года — Анита решила расставить все точки сама. В обращении к поклонникам в соцсетях она назвала свой реальный диагноз. И это действительно не рак.

Болезнь Грейвса, а не онкология

"Мое заболевание называется болезнь Грейвса. Мне пришло время удалять щитовидную железу, поэтому мне прописали облучение", — четко и без лишних эмоций объяснила певица.

Болезнь Грейвса — аутоиммунное заболевание, при котором щитовидная железа начинает работать слишком активно, вырабатывая избыток гормонов. Это приводит к учащенному сердцебиению, потере веса, дрожи в руках, потливости, раздражительности и целому ряду других тяжелых симптомов. В запущенных случаях — а, судя по всему, у Аниты ситуация именно такая — железу приходится удалять.

Перед операцией пациентам часто назначают радиойодтерапию — ту самую процедуру, которую Цой называет "облучением". Именно эта терапия и стала причиной ее визитов в медицинский центр, которые СМИ интерпретировали как лечение онкологии.

"Мне было очень плохо"

Певица честно призналась: в апреле ей действительно было крайне тяжело. Но причиной стали не раковые клетки, а именно сбои в работе щитовидной железы. Гормональный дисбаланс способен буквально выбить из колеи — человек теряет силы, не может нормально функционировать, чувствует себя разбитым.

Цой подчеркнула: никакой онкологии у нее нет. Да, болезнь серьезная. Да, требуется операция. Но это совсем другая история — с другим прогнозом и другими последствиями.

Почему молчала так долго

Три месяца Анита не комментировала слухи. Возможно, надеялась, что шум сам утихнет. Или просто не хотела выносить личное на публику — в конце концов, здоровье это вопрос интимный. Но когда домыслы стали совсем уж агрессивными, артистка решила не молчать.

Теперь поклонники знают правду. И желают Аните скорейшего выздоровления — уже с правильным диагнозом.

Шоу-бизнес в Telegram

9 июля 2026, 09:59
Анита Цой. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"АиФ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

До слез: поступок Аниты Цой потряс работающих с ней повара, водителя и уборщицу

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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