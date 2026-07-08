"Хотя бы потрудились подсчитать!": Сябитова жестко поставила на место СМИ, приписавших дочери лишнего ребенка

Роза Сябитова не стала молчать – и разнесла нерадивых журналистов так, что мало не показалось.



Знаменитая телесваха узнала о "пополнении" в семье своей дочери не от самой Ксении, а из новостных лент. И то, что она там прочитала, заставило ее схватиться за голову.

На этой неделе ряд изданий дружно сообщил: дочь Розы Сябитовой в третий раз стала мамой. В качестве источника журналисты сослались на личный блог Ксении. Новость разлетелась мгновенно. Вот только авторы материалов не удосужились сделать одно простое действие — проверить факты.

В беседе с журналистами Роза Сябитова не скрывала иронии.

"Просто смешно. Писать не о чем. Хотя бы потрудились подсчитать, сравнили информацию. И сами же пишут: Миша, один Миша и второй Миша?" — заявила телеведущая.

Действительно, картина вышла курьезная. Журналисты в погоне за сенсацией настолько запутались в именах и количестве детей, что сами себе противоречили прямо в тексте. Сябитова назвала такой подход нелепым и призвала коллег по цеху хотя бы элементарно сопоставлять факты перед публикацией.

Между тем реальная история семьи Ксении Сябитовой куда более трогательная, чем выдуманная журналистами сенсация. Роза стала бабушкой во второй раз в ноябре 2025 года — дочь подарила ей внука Мишу. Теперь у маленькой Мирославы есть младший братик.

"С внуками все хорошо. По бабушкам летом. Сначала у меня были. Сейчас к другим бабушкам поехали. Мише 8 месяцев исполнилось, ползает, очень активный", — с нескрываемой нежностью рассказала телеведущая.

По словам Розы, Миша и Мирослава очень похожи друг на друга. Сейчас малыши гостят у бабушек по папиной линии — лето в самом разгаре, и детям явно скучать не приходится.

Итого: внуков у Розы Сябитовой двое, а не трое. Никакого третьего ребенка у Ксении нет. Просто одни журналисты не умеют считать, а другие — проверять за первыми. Телесваха с многолетним стажем, привыкшая распутывать куда более сложные истории, явно рассчитывала на большее от представителей профессии.