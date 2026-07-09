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Четверг 9 июля

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Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ им. Буянова

Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ им. Буянова
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Это позволит существенно увеличить объемы оказываемой помощи и создать комфортные условия для пациентов.

Об обновлении лечебного учреждения в своем официальном канале в мессенджере "Макс" рассказал Сергей Собянин. Реконструкция главного корпуса стала продолжением комплексного развития больницы, где в прошлом году уже открылся флагманский центр экстренной помощи. Текущий проект предусматривает полное обновление здания в соответствии с современными медицинскими стандартами. Специалисты отремонтируют кровлю, заменят окна, выполнят перепланировку и чистовую отделку помещений, а также полностью модернизируют системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

Существенные изменения планируются на первом этаже корпуса. Здесь обустроят дополнительные входы, а старый вестибюль переоборудуют в просторный холл с комфортной зоной ожидания, аптечным пунктом и кафе. На этом же этаже разместится неврологическая служба, включая межокружные отделения рассеянного склероза и пароксизмальных состояний, а также кабинеты для приема пациентов с миастенией. Кроме того, здесь откроется амбулаторное подразделение городского аритмологического центра, новые перевязочные и операционные блоки.

Одной из ключевых задач модернизации является создание стационара кратковременного пребывания, который позволит проводить несложные операции без длительной госпитализации. Параллельно улучшатся условия и в круглосуточном стационаре больницы. Реконструкция лечебного корпуса пройдет в два этапа, первый из которых планируется завершить в 2026 году. Одновременно с ремонтом здания специалисты проведут комплексное благоустройство и озеленение прилегающей территории медицинского учреждения.

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9 июля 2026, 19:19
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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