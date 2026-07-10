Роскошный особняк за миллиард уходит под воду: уехавший в США Валерий Леонтьев бьет тревогу и тратит последние миллионы

Знаменитый российский артист, выбравший для тихой старости элитный американский курорт, оказался заложником собственной роскоши и капризов природы.



Легендарный "Казанова" отечественной эстрады Валерий Леонтьев уже давно не радует российских поклонников частыми визитами. 77-летний певец окончательно обосновался в США, выбрав местом жительства солнечный Майами. Однако каникулы на вилле стоимостью почти в миллиард рублей внезапно превратились в бесконечную борьбу за выживание имущества. Над роскошным гнездышком исполнителя нависла реальная угроза — дом в буквальном смысле уходит под воду.

Элитный двухэтажный особняк Леонтьева расположен на живописном острове в Майами. Это настоящий символ светского лоска: огромная территория, дизайнерский ремонт, приватная зона. Но у райской жизни на побережье обнаружилась обратная, пугающая сторона. Климатологи и прогнозисты бьют тревогу: из-за глобального потепления и подъема уровня океана этот район оказался в зоне экстремального риска.

По оценкам экспертов, в ближайшие 15 лет острову грозит масштабное и разрушительное наводнение. Роскошная вилла за миллиард рублей может просто скрыться под океанскими волнами. Понимая, что его американская мечта может быть буквально смыта в океан, уехавший в США артист забил тревогу.

Просто сидеть и смотреть, как гибнет дело всей его жизни, Леонтьев не стал. Певец экстренно бросился спасать недвижимость единственным доступным в Америке способом — оформлением гигантских страховых полисов. Но безопасность в США стоит баснословных денег. Чтобы защитить замок от стихии, артист ежегодно тратит свои последние миллионы, заработанные за годы изнурительных гастролей в России.

Каждый год страховка обходится Валерию Яковлевичу почти в 100 тысяч долларов (это порядка 7,8 миллиона рублей). Леонтьев вынужден оплачивать сразу четыре разных полиса, чтобы подстраховаться на случай любого апокалипсиса:

40 тысяч долларов уходит на общее страхование виллы;

35 тысяч долларов певец отдает исключительно за защиту от разрушительных наводнений;

21 тысяча долларов — обязательный взнос на случай тропических ураганов;

4 тысячи долларов — страхование гражданской ответственности.

В общей сложности за последние годы Леонтьев выплатил американским страховщикам уже более 30 миллионов рублей. И этот финансовый поток не остановить: контракты подписаны минимум до 2030 года. Сэкономить на полисах невозможно. Государственная программа США покрывает максимум 250 тысяч долларов ущерба на сам дом, что для особняка стоимостью в миллиард — сущие копейки. Все остальное артисту приходится покрывать из своего кармана.

Проблемы с наводнениями — далеко не единственная статья расходов стареющего певца. Владение недвижимостью в Майами напоминает бездонную бочку, куда со свистом улетают сбережения артиста. Леонтьев постоянно вкладывает колоссальные суммы в модернизацию виллы. С момента покупки в 2014 году он успел сделать полную перепланировку и обновить интерьеры.

В 2022 году музыкант решил перестраховаться от перебоев со светом и установил на крыше суперсовременные солнечные панели Tesla Powerwall. Но природа Майами безжалостна: всего через два года после установки панелей элитная кровля пришла в полную негодность. Артисту пришлось пережить еще один финансовый кошмар и полностью заменить всю металлическую крышу.

В довершение всего, американские власти затянули налоговую петлю на шее звездного эмигранта. За последние три года налоги на недвижимость для Леонтьева выросли до рекордных 62,5 тысячи долларов (почти 5 миллионов рублей) в год. Похоже, содержание заморского замка, который вот-вот уйдет под воду, превратилось для легендарного артиста в самую тяжелую работу в его жизни.