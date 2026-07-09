Эксперты "Перезвони сам" рассказали о новой схеме обмана с сообщениями о ДТП

Злоумышленники рассылают в мессенджерах фишинговые ссылки и вредоносное программное обеспечение под видом сообщений о ДТП с участием близких.



В отличие от традиционных телефонных звонков с рассказами о мнимых авариях, теперь злоумышленники используют текстовые сообщения в мессенджерах. Зачастую рассылка ведется со взломанных аккаунтов реальных знакомых или родственников жертвы, что существенно снижает бдительность получателя. Как отметила руководитель проекта Валентина Шилина, мошенники манипулируют эмоциями людей, вызывая страх за близких и желание немедленно помочь, чтобы отключить критическое мышление и спровоцировать поспешные действия.

Схема реализуется в нескольких вариантах. В первом случае пользователю присылают сообщение с вопросом о "знакомом" на фото и ссылку якобы на материалы происшествия. Переход по ней ведет на фишинговый сайт, где требуется ввести персональные данные для авторизации, после чего преступники получают доступ к аккаунтам и банковским счетам. Во втором случае ссылка запускает автоматическую загрузку вредоносного ПО на устройство. Также файлы-вирусы с названиями вроде "кадры с места ДТП" активно распространяются через групповые чаты — домовые, родительские или рабочие.

Получение контроля над смартфоном позволяет киберпреступникам удаленно проводить финансовые операции, оформлять кредиты, похищать деньги и продолжать рассылку вируса по списку контактов жертвы. Эксперты настоятельно рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, не скачивать файлы из непроверенных источников и всегда перепроверять тревожную информацию, лично созваниваясь с родственниками по телефону.

Информационный проект "Перезвони сам" был создан в 2022 году Правительством Москвы совместно с Главным управлением МВД России по городу Москве. На официальном портале проекта публикуются актуальные памятки, разборы реальных случаев мошенничества и записи вебинаров, которые помогают горожанам защитить себя от киберугроз. Данная работа соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".