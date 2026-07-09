Врачи объяснили, почему россияне массово болеют летом и при чем здесь кондиционер

Лето в разгаре, а поликлиники переполнены – и виноват в этом совсем не пляж.



Только за первую половину июня в России могли зарегистрировать около 820 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. Цифра — летняя, а масштаб — вполне себе сезонный. Кашель, насморк, температура — и все это на фоне жары за окном. Народ дружно винит кондиционер. Врачи качают головой: такой болезни, как "простуда от кондиционера", официально не существует. Но кое-что важное они все же признают.

Кондиционер не заражает — но открывает дверь

Как выяснили СМИ, летний кашель и насморк вызывают все те же вирусы и бактерии, что и зимой. Никакой особой "кондиционерной инфекции" нет. Однако списывать технику со счетов тоже не стоит.

Кондиционер сушит воздух в помещении. А вместе с ним — слизистые оболочки носа и горла, которые служат естественным барьером на пути вирусов. Пересохшая слизистая работает хуже. Защита падает. И вирус, который в нормальных условиях организм бы отбил, получает шанс.

Перепад в 15 градусов — это удар по иммунитету

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин объяснил механизм летних болезней просто и четко. Если долго сидеть прямо под холодным потоком воздуха, тело локально переохлаждается. При сниженном иммунитете этого достаточно, чтобы запустить болезнь. Добавьте сюда стресс — еще один классический убийца иммунитета — и картина становится совсем невеселой.

Отдельная история — температурный перепад. На улице плюс 27–30, в офисе кондиционер выкручен на плюс 16. Разница в 15 градусов — это не комфорт, это физиологический удар. Организм вынужден в буквальном смысле перестраиваться каждый раз, когда вы выходите на улицу или возвращаетесь обратно. Долго так не протянуть.

Как не оказаться на летнем больничном

Советы врача просты, но их мало кто соблюдает. Не устраивайте из офиса или квартиры морозилку. Охлаждайте помещение постепенно — до комфортных 22–24 градусов, не ниже. Не сидите прямо под потоком холодного воздуха: направьте его вверх или в сторону. Следите за влажностью в помещении — при необходимости используйте увлажнитель воздуха. И не забывайте про иммунитет: летом его ослабляют не только вирусы, но и стресс, недосып и резкие перепады температур.