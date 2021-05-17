Российский пловец установил мировой рекорд на чемпионате Европы

Российский пловец Климент Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине. Такого успеха он добился в ходе полуфинального заплыва на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в столице Венгрии – Будапеште.
Колесникову удалось преодолеть дистанцию всего за 23,93 секунды. Примечательно, что предыдущий рекорд также принадлежит ему и был установлен в 2018 году, когда россиянин проплыл 50 метров ровно за 24 секунды, передаёт RT.
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