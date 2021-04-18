Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Конфликт Долиной с блогершей Карнавал Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Песков рассказал о гастрономических предпочтениях Путина
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
партнеры
Воскресенье
18 апреля
Лента новостей
15:21
"Порой не хватает на еду": Хоркина заговорила о низкой пенсии
14:56
"Имеем право": Пересильд дала сдачи раздраженным зрителям "Угрюм-реки"
14:19
Филипп Киркоров обнародовал шокирующее видео в "Инстаграм"
14:06
"Один в один!": Скопировавший Ротару мужчина заменил певицу
13:43
Удалили три позвонка: Шуфутинский оказался на грани жизни и смерти
13:41
"Это ж ***": Лазарев не сдержался при виде полураздетой Лорак
13:06
На Камчатке на соревнованиях погиб лыжник
13:01
В Ростовской области в ДТП погибли пять детей
12:47
"Проблемы со здоровьем": Юрий Антонов раскрыл причину своего заточения
12:43
Герой убил женщину и умер сам
12:15
Чехия выдворяет 18 сотрудников посольства России – подробности скандала
11:40
Ваенга обнародовала уникальные факты о своем происхождении
11:00
Семейная драма: Богомолов устроил драку с любовником Собчак
10:53
Серьезная проблема: лучшие врачи спасают Данилко от загадочной болезни
10:47
Смертельная опасность: Тимати едва не разбился на шоу "Холостяк"
09:31
Спецслужбы России и Белоруссии раскрыли подробности готовившегося покушения на Лукашенко
08:10
"Берегите себя!": Замученную пассию Виторгана сравнили с мертвой принцессой
06:38
"Одета как чемодан": нелепо вырядившуюся Рудковскую крепко приложили
04:39
Редкое фото принца Филиппа и королевы Елизаветы II шокировало публику
02:11
"Без иллюзий": Осужденный за хранение наркотиков певец рассекретил своего ребенка
00:14
На браке Меган Маркл и принца Гарри поставили крест
22:16
Малахов довел до слез потерявшего жену Сумишевского
20:07
"Невежды": молодая жена Петросяна огрызнулась после жуткой травли
19:37
Басков поддержал оставшуюся без матери Валерию
19:06
"Кара небесная и бумеранг": бесстрашный Плющенко усадил сына верхом на акулу
18:10
"Это не шуточки": На карьере Самбурской поставили крест за неудобную правду
17:57
Неменский рассказал о спасающем Украину диктаторе
17:52
Дочь Пугачевой и Галкина ошарашила россиян своими навыками
17:47
"Слов возмущения не хватает": изменившейся Лорак дали под дых
17:39
"Требования не признаем": адвокат дал отпор подавшему в суд на Крида музыканту
17:38
"Жилы все торчат": злопыхатели накинулись на истощенную Хилькевич
17:35
Лукашенко объявил о принятии важнейшего решения за 25 лет: Это будет очень серьезно
17:08
Сенатор Пушков объяснил стремление Байдена провести саммит с Путиным: Худшие последствия
17:02
Звезда "Великолепного века" обнародовала лицо дочери
15:52
Эксперт Рудяков предрек Зеленскому уголовную ответственность и страшную старость
15:47
Встреча Путина и Байдена не разрешит украинский кризис – политолог Бекман
15:41
Пригожин наплевал на собственную дочь: Живу так, как считаю нужным
15:20
Похороны принца Филиппа: вооруженные люди окружили часовню в Виндзоре
15:17
Появились подробности досрочной победы России в командном чемпионате по фигурному катанию
15:10
Пострадавшая в аварии требует упечь Эдварда Била в СИЗО
15:05
Экс-избранница Тимати показала новорожденную дочь
14:58
"Еле спасли!": опубликовано свежее фото лица Заворотнюк
14:38
"Очень волнительный момент": Машков рассказал о непристойных сценах в кино
14:33
Зеленский провел переговоры с Макроном и Меркель о ситуации в Донбассе
14:22
Поклонники довели: дом Пугачевой утонул
14:20
Бывший муж Дайнеко сыграл свадьбу с роковой красоткой
13:50
Экс-участник шоу "Маска" раскрыл личность Ламы
13:45
"Куда пропал Богомолов?": Собчак появилась на публике с эффектным блондином
13:38
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
13:30
"Не нужно, Ольга!": Ягудин запретил петь задравшей нос Бузовой
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это никакое не событие": Соседов врезал Пугачевой в день рождения
Лукашенко объявил о принятии важнейшего решения за 25 лет: Это будет очень серьезно
"Ешь червей": желающему вернуть советские пятилетки Певцову дали под дых
Семейная драма: Богомолов устроил драку с любовником Собчак
Мать сделала заявление о новом браке Аршавина
Дочь Пугачевой и Галкина ошарашила россиян своими навыками
Спорт
"Порой не хватает на еду": Хоркина заговорила о низкой пенсии

"Порой не хватает на еду": Хоркина заговорила о низкой пенсии

Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина посетила благотворительный вечер Константина Хабенского. На мероприятии спортсменка пообщалась с журналистами и поговорила о господдержке.
прочитано 153 раза

Беседуя со Светланой Хоркиной, представители СМИ решили поинтересоваться, помогает ли олимпийским чемпионам доплата от государства. Гимнастка отметила, что государство, начисляя денежные средства, очень поддерживает выдающихся спортсменов, которые ушли на заслуженный отдых.

ПО ТЕМЕ

"Задняя скорость только в машине": Хоркина откровенно рассказала о своих мужчинах

Ходит и орет: опозорившуюся Хоркину разнесли за слишком откровенное признание

Вместе с тем Хоркина отметила, что в России низкие пенсии. Очевидно, спортсменка имела в виду обычных граждан, которые вынуждены выживать на пособие от государства. "Порой и на еду не хватает", – сказала спортсменка.

Напомним, Хоркина является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях, девятикратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. После завершения спортивной карьеры она стала депутатом Государственной Думы пятого созыва.

Недавно же Светлана Хоркина попробовала себя в новом амплуа. Она приняла участие шоу "Маска" на телеканале НТВ. Два раза она выступила перед членами жюри и зрителями в образе Черной пантеры, исполнив хиты "Плохая девочка" группы Винтаж и "Снег идет" певицы Глюкозы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Светлана Хоркина. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 апреля 2021, 15:21 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Семейная драма: Богомолов устроил драку с любовником Собчак

Режиссер напал на незнакомца в общественном месте
Шоу-бизнес

"Один в один!": Скопировавший Ротару мужчина заменил певицу

Украинская звезда обзавелась конкурентом
Шоу-бизнес

"Проблемы со здоровьем": Юрий Антонов раскрыл причину своего заточения

Музыкант около года не выходил из дома
Шоу-бизнес

Удалили три позвонка: Шуфутинский оказался на грани жизни и смерти

Врачи едва спасли музыканта

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+