"Порой не хватает на еду": Хоркина заговорила о низкой пенсии

Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина посетила благотворительный вечер Константина Хабенского. На мероприятии спортсменка пообщалась с журналистами и поговорила о господдержке.

Беседуя со Светланой Хоркиной, представители СМИ решили поинтересоваться, помогает ли олимпийским чемпионам доплата от государства. Гимнастка отметила, что государство, начисляя денежные средства, очень поддерживает выдающихся спортсменов, которые ушли на заслуженный отдых.

Вместе с тем Хоркина отметила, что в России низкие пенсии. Очевидно, спортсменка имела в виду обычных граждан, которые вынуждены выживать на пособие от государства. "Порой и на еду не хватает", – сказала спортсменка.

Напомним, Хоркина является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях, девятикратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. После завершения спортивной карьеры она стала депутатом Государственной Думы пятого созыва.

Недавно же Светлана Хоркина попробовала себя в новом амплуа. Она приняла участие шоу "Маска" на телеканале НТВ. Два раза она выступила перед членами жюри и зрителями в образе Черной пантеры, исполнив хиты "Плохая девочка" группы Винтаж и "Снег идет" певицы Глюкозы.