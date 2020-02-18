"Задняя скорость только в машине": Хоркина откровенно рассказала о своих мужчинах

Гостьей сегодняшней программы "Судьба человека" стала Светлана Хоркина. Спортсменка рассказала ведущему о своих любовных похождениях.

Гимнастка рассказала Борису Корчевникову, какие качества ее привлекают в мужчинах. Ведущий зачитал текст из ее старого интервью. В нем еще юная Хоркина уточняла, что вопросы о замужестве — личная тема, а ее молодой человек — это "райский" мирок. Светлана лукаво отметила, что и сейчас не собирается ничего комментировать, так как это информация не для всех.

Однако она согласилась описать своего идеального партнера. "Я люблю порядочных мужчин, честных. И для меня лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Я не люблю, когда мне врут. Мужчина сказал – мужчина сделал. Для меня задняя скорость существует только в машине, но никогда для мужчины", – призналась гимнастка в эфире шоу "Судьба человека".

Главным качеством спутника жизни Светлана Хоркина называет честность. Не так давно она рассказала, что отцом ее 14-летнего сына стал вдовец актрисы Веры Глаголевой – бизнесмен Кирилл Шубский. Причем это была не мимолетная интрижка, а восемь лет отношений. Возможно, свои взгляды спортсменка пересмотрела именно после трагичной любви с женатым мужчиной.

Напомним, 40-летняя Хоркина недавно стала матерью во второй раз. Сейчас она замужем за политиком Олегом Кочновым.