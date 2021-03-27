"Внутри пустота": чемпионка Щербакова удивила заявлением после триумфа

Девушка призналась, что еще в полной мере не осознала своего счастья. "Сейчас пока внутри – пустота", – отметила юная звезда льда. Анна Щербакова добавила, что золото на ЧМ-2021 – самый лучший подарок для себя в преддверии дня рождения.
Фигуристка заявила, что рада победе и в следующем сезоне будет работать с новыми силами. По словам спортсменки, этот сезон был очень трудным, и готовиться приходилось, не жалея сил.
Анна Щербакова констатировала, что довольна тем, что в расписании соревнований женское катание поставили не в самый конец. Ведь это шанс отдохнуть и увидеть другие виды программы. Своим же прокатом чемпионка не совсем довольна. Она призналась, что не ожидала такого триумфального исхода.
Анна Щербакова занимается в группе Этери Тутберидзе. В короткой программе девушка установила личный рекорд на международных турнирах.
Отметим, ЧМ-2021 продолжится до 28 марта. В этот раз впервые за всю историю три первых места взяли россиянки. Второе место досталось Елизавете Туктамышевой, а третье – Александре Трусовой.
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