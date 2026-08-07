Привезут в чемоданах: неизлечимая зараза может вскоре проникнуть в Россию

Эпидемиологи и врачи бьют тревогу из-за смертоносной заграничной инфекции, которая в любой момент может пересечь границы России и поразить ничего не подозревающих граждан.

Россию предупредили о реальной и крайне опасной угрозе: в страну могут завезти неизлечимый и смертоносный вирус Бурбон. Переносчиками этой страшной заразы являются агрессивные клещи вида Lone star tick ("одинокая звезда").

Главным мостом для проникновения инфекции на российскую территорию рискует стать знаменитый "русский" район Брайтон-Бич в Нью-Йорке. Именно оттуда ежедневно отправляются сотни пассажиров, летающих на родину, чтобы навестить родственников, решить вопросы с бизнесом или провести отпуск.

Сценарий катастрофы прост и коварен. Опаснейший паукообразный паразитирует не только на теле, но и с легкостью прячется в складках одежды, на обуви, в чемоданах с личными вещами и на шерсти домашних животных. Ничего не подозревающий соотечественник может привезти смертоносного "пассажира" в обычных багажных сумках прямо в Москву, Санкт-Петербург или любой другой город России.

Паника в США разразилась после того, как клещ Lone star tick заразил вирусом Бурбон 67-летнего жителя Лонг-Айленда. Медики выяснили, что из-за аномального глобального потепления ареал обитания этих кровопийц расширяется с пугающей скоростью. В зоне прямого поражения оказался соседний Брайтон-Бич, расположенный всего в 22 километрах от эпицентра.

Этот культовый район Бруклина давно называют "Маленькой Одессой". Там проживают от 50 до 80 тысяч наших соотечественников и русскоязычных эмигрантов. В этом районе работают русские аптеки, магазины, клиники и рестораны.

Самое страшное в этой ситуации — полная беззащитность человека перед новой заразой. На сегодняшний день в мировой медицине не существует ни специфического лекарства, ни вакцины от вируса Бурбон. Врачи просто не знают, чем лечить инфицированных пациентов.

Симптомы болезни после укуса развиваются стремительно и напоминают адский сценарий:

мгновенный скачок температуры до критических и опасных для жизни отметок;

мучительный озноб и проливной холодный пот;

дикая мышечная боль, когда ломит буквально каждую косточку;

тошнота, всепоглощающая слабость и отказ внутренних органов.

Если организм человека не справляется с интоксикацией сам, наступает летальный исход.

Возможность завозных случаев вируса Бурбон в Россию оценивается экспертами как весьма высокая. В условиях активного миграционного потока и туризма под угрозой может оказаться каждый, кто контактирует с прилетающими из США людьми.

Эпидемиологи настоятельно рекомендуют всем россиянам, принимающим гостей из Америки или возвращающимся из штата Нью-Йорк: