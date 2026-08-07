Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса лучших строительных проектов

Столица подвела итоги масштабной архитектурной гонки.



В Москве торжественно подвели итоги ежегодного престижного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Мэр столицы Сергей Собянин лично наградил лауреатов, чьи идеи и труд задают абсолютно новые стандарты качества городской среды.

Абсолютным триумфатором и самым значимым градостроительным событием эксперты единодушно признали Национальный космический центр имени первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Этот грандиозный комплекс стал новой архитектурной доминантой Москвы и мощным символом научно-технологического могущества страны.

Скорость, комфорт и артерии мегаполиса

Строительство транспортной инфраструктуры в мегаполисе давно вышло на космический уровень. В ключевых номинациях, отвечающих за связность городских районов, победителями признаны:

Скоростной подземный транспорт: в категории "Объекты метрополитена и железнодорожного транспорта" заслуженную победу одержали новые станции Троицкой линии — "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". Они открыли удобные маршруты для сотен тысяч пассажиров.

в категории "Объекты метрополитена и железнодорожного транспорта" заслуженную победу одержали новые станции Троицкой линии — "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". Они открыли удобные маршруты для сотен тысяч пассажиров. Дорожная сеть: в номинации "Улично-дорожная сеть" лучший результат показал участок ключевой магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны).

в номинации "Улично-дорожная сеть" лучший результат показал участок ключевой магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны). Инженерная грация: в категории "Искусственные сооружения" не было равных уникальному мосту Академика Королева, который стал настоящим украшением городской панорамы.

Забота о детях, спорт и возрождение кино

Особый акцент столичные власти делают на социальном векторе. Новые объекты здравоохранения, образования и спорта доказывают: Москва строится в первую очередь для людей и их будущего.

В сфере медицины высшей награды удостоилась Детская городская клиническая больница святого Владимира — уникальный лечебно-оздоровительный комплекс, оснащенный по последнему слову техники. В образовательной сфере победу одержала новаторская школа "Летово Джуниор".

Настоящим подарком для любителей экстрима стало возрождение легендарного Большого лыжного трамплина на Воробьевых горах, победившего среди спортивных объектов. А в культурной жизни столицы главным событием признали открытие обновленного Кинокластера Киностудии детских и юношеских фильмов им. Горького, где уже кипит работа над новыми отечественными лентами.

Инновации будущего и второе дыхание истории

Современное строительство невозможно представить без передовых технологий и бережного отношения к историческому наследию.

В номинации "Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования" лучшим стал Дом русского бильярда "Москва".

Ультрасовременный офисный комплекс ICITY завоевал пальму первенства среди деловых центров.

В промышленном секторе победу одержал Технополис модульного домостроения, а в категории "Инновационное строительство" эксперты отметили крупномодульный жилой дом на улице Гарибальди, д. 31.

Не забыли и про любимые места отдыха москвичей. В номинации "Столичное благоустройство" безоговорочную победу одержало масштабное обновление Парка Горького — специалисты провели ювелирные работы на Пушкинской набережной и привели в порядок Пионерский пруд.

"Спасибо за красивую и комфортную Москву"

Сергей Собянин выразил искреннюю благодарность всем инженерам, архитекторам и строителям, приложившим руку к созданию новых городских символов.

"Спасибо вам, друзья, за высокий профессионализм, добросовестный труд и огромный вклад в развитие столицы, за реализованные проекты, которые делают нашу любимую Москву красивой и комфортной", — подчеркнул мэр столицы.

Строительный бум в Москве продолжается. Каждое из этих зданий, мостов и станций метро — не просто бетон и металл, а реальный вклад в ежедневный комфорт, безопасность и гордость жителей самого лучшего города земли.