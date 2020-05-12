Известная фигуристка опровергла слухи об уходе от Тутберидзе

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова сделала важное заявление в своем инстаграм-аккаунте. Она сообщила, что ее страница в соцсети "ВКонтакте" была взломана злоумышленниками.
По словам спортсменки, появившаяся там информация об уходе от тренера Этери Тутберидзе не соответствует действительности. "Сейчас страница удалена. Новую я создавать не буду. Всю информацию можно будет найти в моей группе, ссылка есть у меня в профиле", – отметила Анна Щербакова.
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