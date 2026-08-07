Кулинарный секрет предков: это угощение 7 августа притянет в дом здоровье и исполнение желаний

Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

09:40"Информацию подтверждаем": SHAMAN "умыл" эпатажного Канье Уэста после тайных переговоров 00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Кулинарный секрет предков: это угощение 7 августа притянет в дом здоровье и исполнение желаний

Кулинарный секрет предков: это угощение 7 августа притянет в дом здоровье и исполнение желаний
4332

Каждый человек может легко заложить прочный фундамент своего материального благополучия и привлечь в дом настоящую гармонию.

В православии 7 августа почитают память праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. В народной традиции этот светлый праздник получил теплые и душевные названия: Анна Зимоуказательница, Анна Холодная или Анна Картофельница. На Руси верили, что именно с этого дня прохладная утренняя свежесть дарит людям особый прилив сил, а природа щедро делится своими богатыми дарами перед наступлением осени.

Секреты процветания: как провести 7 августа с пользой

Наши предки знали: день Анны — это идеальное время для того, чтобы запрограммировать свою жизнь на успех, достаток и семейное счастье. Для этого достаточно было следовать простым и мудрым правилам.

Чтобы привлечь в дом удачу 7 августа, рекомендовалось:

  • Встретить рассвет в полном здравии и с хорошим настроением. Ранний подъём в этот день дарует человеку невероятную энергию, здоровье и финансовое изобилие на весь следующий год.
  • Дарить близким тепло, искренние улыбки и добрые слова. Верили, что любое благое дело и проявленная милосердная забота вернутся к человеку в двойном объеме.
  • Проявлять особую любовь и заботу к домашним животным. На Руси святую Анну считали покровительницей скота и питомцев, поэтому ласка и угощение для пушистых друзей привлекали в дом покровительство высших сил.
  • С благодарностью относиться к щедрому урожаю и баловать семью вкусными домашними блюдами.

Картофельный пир и праздник урожая

Главной праздничной традицией 7 августа всегда считалось приготовление блюд из первого молодого картофеля. К этому времени на огородах как раз поспевали крупные, сочные клубни. Хозяйки с радостью выкапывали свежий урожай, чтобы сотворить из него настоящие кулинарные шедевры для всей семьи и долгожданных гостей.

На столе царило изобилие: пышные драники, запеченный с зеленью картофель, сытные оладьи и румяные пироги. Предки искренне верили: чем richer и аппетитнее картофельное угощение 7 августа, тем сытнее, радостнее и благополучнее пройдет предстоящая зима.

Кроме того, 7 августа считалось самым удачным днем для прогулок по сосновому бору и грибной охоты. Лес щедро одаривал отборными белыми грибами, яркими лисичками и подосиновиками, из которых варили ароматные супы.

Погодные приметы: предсказание на будущее

Название "Зимоуказательница" закрепилось за праздником абсолютно неслучайно. Погода 7 августа давала внимательным крестьянам подсказки о том, как подготовиться к будущему сезону:

  • Какова погода до обеда на Анну — такова и зима до конца декабря. Какова погода после обеда — такова зима с января по март.
  • Теплый проливной дождь 7 августа сулит снежную, мягкую и очень комфортную зиму.
  • Если утренник выдался свежим — зима придет точно в срок и порадует настоящей сказочной атмосферой.
  • Аисты собираются в стаи — к дружной и красивой осени.

Светлый день Анны Холодной — это замечательный повод замедлиться, насладиться свежими дарами лета, приготовить вкусный ужин из молодого картофеля и подарить искреннюю заботу своим любимым людям.

Шоу-бизнес в Telegram

7 августа 2026, 00:02
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Огонь с небес сожжет урожай и дом: страшный запрет 6 августа, о котором молчат старики

"Информацию подтверждаем": SHAMAN "умыл" эпатажного Канье Уэста после тайных переговоров

"Информацию подтверждаем": SHAMAN "умыл" эпатажного Канье Уэста после тайных переговоров
Громкий сенсационный альянс между главным патриотическим голосом России и эпатажным американским рэпером обернулся скандальными разборками. Настоящий фейерверк эмоций разразился в отечественном шоу-бизнесе после неожиданных новостей из за кулис.

Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас

Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас
Один из самых почитаемых и светлых дней года таит в себе суровые запреты, нарушение которых, по поверьям предков, может навлечь на семью бедность и лишить защиты небес. Православные христиане 19 августа отмечают великий праздник — Преображение Господне.

Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак

Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак
Вернувшись из долгожданного отпуска с красивым бронзовым загаром, тысячи людей даже не подозревают, какая опасная мина замедленного действия могла образоваться на их собственном теле. Лето подходит к концу, оставляя на память ровный золотистый загар и приятные воспоминания.

Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа

Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа
Грязная война за многомиллионное наследство трагически погибшего баскетболиста Яниса Тиммы вышла на новый, опасный уровень. Скандальный раздел имущества между певицей Анной Седоковой и безутешными родственниками ушедшего из жизни спортсмена Яниса Тиммы превратился в настоящий уголовный детектив.

"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой

"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой
Скандальный выход тяжелобольной Примадонны в эпатажном мини обернулся оглушительным разоблачением, пролившим свет на ее реальные диагнозы и немощь. Алла Пугачева вновь оказалась в центре скандального внимания, но на этот раз ее появление вызвало шок со знаком минус.

Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе

Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе
Финские исследователи провели масштабный научный эксперимент и раскрыли неизвестные свойства кофе. Кофе остается одним из самых популярных напитков в мире, однако его долгосрочное влияние на состав тела, уровень гормонов и метаболизм до сих пор оставалось малоизученным.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 18/08Втр"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой