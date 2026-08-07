Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну

Евгений Петросян вместе с Татьяной Брухуновой пошли на крайние меры ради сохранения семьи и собственного здоровья.

В звездном семействе разразилась настоящая тихая драма, которая вынудила артистов действовать без промедления. 78-летний мэтр эстрады Евгений Петросян и его 35-летняя супруга Татьяна Брухунова срочно забрали детей и покинули страну. Поклонники пары обомлели, когда узнали, что решение о поспешном выезде за границу было принято буквально за считанные дни. Многие тут же заподозрили неладное, однако истинная причина такой спешки оказалась глубоко личной, семейной и эмоциональной.

Дело в том, что практически все лето маленькие Ваган и Матильда провели вдали от родителей — на черноморском побережье в Сочи. Все эти месяцы малыши находились под присмотром многочисленных нянек, пока их звездные мама и папа без отдыха работали в душной и жаркой Москве. График съемок, гастролей и бесконечных проектов оказался настолько суровым, что Петросян и Брухунова фактически не видели собственных отпрысков.

Когда в начале августа наследников наконец привезли к родителям в столицу, Татьяна и Евгений Ваганович, не откладывая дело в долгий ящик, собрали чемоданы и срочно покинули страну, отправившись на элитный зарубежный курорт.

Куда именно уехала семья, признанная икона стиля Брухунова пока держит в строжайшем секрете. Однако молодая супруга комика уже дала понять: этот заграничный вояж станет по-настоящему грандиозным событием.

В социальных сетях Татьяна опубликовала первые трогательные кадры из отпуска. На них счастливые Ваган и Матильда бегают по песчаному берегу и запускают огромного воздушного змея у самого края моря.

"Первые дни в отпуск — даже фотографировать лень!" — откровенно призналась жена сатирика, дав понять, что экстренный побег из России был единственным спасением от тяжелого выгорания.

Впрочем, отказываться от привычной роскоши даже в спешке супруги не стали. Татьяна уже успела продемонстрировать подписчикам несколько новых отпускных аутфитов от именитых мировых брендов, стоимость которых эксперты оценивают в сотни тысяч рублей.

Особое внимание молодая жена уделяет гастрономическому рациону своего пожилого мужа. На курорте семья питается исключительно свежайшими морепродуктами. Средиземноморская кухня с высоким содержанием ценного белка и омега-3 считается главным ключом к долголетию, что предельно актуально для 80-летнего Евгения Вагановича. Изысканный рацион помогает сатирику быстро восстановить подорванные работой силы, сохранять юношеский задор и радоваться жизни рядом с молодой супругой и маленькими наследниками.