Определён ТОП-100 участников Международного конкурса "Музыка Гордых"

Организационный комитет масштабного международного фестиваля-конкурса "Музыка Гордых" официально объявил результаты работы экспертного совета.

После длительного и тщательного изучения более чем двух тысяч заявок был сформирован шорт-лист из 100 лучших исполнителей. В этом году проект продемонстрировал беспрецедентный охват, объединив талантливых авторов и музыкантов из России и Республики Абхазия, что закрепило за конкурсом статус одного из самых значимых культурных событий на евразийском пространстве.

Нынешний сезон стал самым массовым за всю историю существования проекта. Согласно данным организаторов, в адрес экспертного совета поступило рекордное количество заявок — 2 048 анкет от сольных артистов и творческих коллективов. В творческом состязании приняли участие представители 250 городов и 79 регионов Российской Федерации, а также деятели искусств из Республики Абхазия.

Географическая карта конкурса впечатляет своей широтой: она протянулась от берегов Тихого океана до Черноморского побережья. В итоговый топ-100 вошли музыканты из 35 российских городов, представляющих практически все федеральные округа. Среди них как крупные мегаполисы, так и небольшие населенные пункты: Амурск, Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Ижевск, Казань, Нижний Новгород, Самара, Ульяновск, Донецк, Макеевка, Ставрополь, Краснодар, Бахчисарай, Калининград, Санкт-Петербург, Тула, Курск, Тверь и многие другие.

Международный статус проекта подтверждается активным участием представителей Абхазии. В сотню лучших исполнителей вошли 15 артистов из таких городов, как Сухум, Гудаута и Очамчира. Это подчеркивает не только творческое, но и глубокое культурное единство народов, связанных общей историей и ценностями.

Москва в очередной раз подтвердила статус культурной столицы страны. Почти треть участников, вошедших в финальный топ-100, представляют московский регион — это 33 талантливых исполнителя и коллектива. Столичные музыканты продемонстрировали высокий уровень подготовки и оригинальность материала, что позволило им претендовать на призовые места практически во всех ключевых категориях.

По словам организаторов, во второй этап конкурса вышли 33 жителя столицы, а их композиции претендуют на попадание в тройку лучших сразу в шести из семи номинаций: «Песня о Родине», «Песня о защитниках страны», «Песня о любви», «Песня о семье», «Голоса народов России» и «Спецприз».

Основными критериями при оценке заявок стали не только вокальные данные и качество аранжировок, но и смысловая наполненность песен. Эксперты отдавали предпочтение произведениям, рассказывающим о силе духа, верности долгу, любви к своей земле и уважении к традициям.

Организаторы подчеркивают, что каждая из двух тысяч заявок прошла через фильтр строгой профессиональной экспертизы. В состав совета вошли признанные деятели культуры, продюсеры и композиторы, способные объективно оценить как потенциальный хит, так и глубокое камерное произведение.

Для исполнителей, вошедших в «золотую сотню», борьба только начинается. Впереди — второй этап, по результатам которого жюри определит по три победителя в каждой из номинаций. Победители получат возможность заявить о себе на федеральном уровне, их песни попадут в ротацию тематических медиаресурсов, а сами артисты смогут принять участие в гала-концертах проекта.

«В этом году конкурс стал самым масштабным за всю историю проекта. В адрес оргкомитета поступило 2 048 заявок от авторов и исполнителей из 250 городов, 79 регионов России и Республики Абхазия», – рассказали организаторы.