Дочь Сябитовой обнажилась перед хейтерами: спустила штаны и показала трусы

Быть наследницей самой известной телесвахи страны – значит всегда находиться под безжалостным прицелом публики.

Жизнь Ксении Сябитовой давно рассматривают под мощной лупой. Знаменитая мать годами искала ей идеального жениха, устраивала пышные свадьбы на глазах у всей страны и делилась с прессой подробностями личной жизни дочери. Теперь Ксения счастливая жена и дважды мама. Недавно в семье появился сын Михаил. Казалось бы, самое время наслаждаться материнством и домашним уютом. Однако жестокий мир социальных сетей диктует свои правила. Сетевые критики не прощают звездным наследницам ни единой лишней складки.

Каждый выход Ксении в интернет превращается в настоящее испытание. Несовершенства фигуры после вторых родов стали главной мишенью для ядовитых злопыхателей. Но девушка решила не прятаться за фильтрами, утягивающим бельем и мешковатыми оверсайз-кофтами. Вместо слез и оправданий она выбрала максимально радикальную и провокационную тактику. Наследница главной свахи страны записала дерзкое видео, на котором предвосхитила все выпады в свой адрес.

Чтобы раз и навсегда заткнуть рты злопыхателям, Ксения перешла к решительным действиям прямо в кадре. Она не просто заговорила о своих недостатках, а продемонстрировала их во всей красе. Девушка без тени смущения спустила штаны перед объективом камеры и показала трусы, обнажив незаретушированную правду о своем теле.

"Я решила ворваться в этот чатик вместе с сыном Михаилом. Я решила сегодня открыть портал в ад", — смело заявила Сябитова-младшая.

Она не стала дожидаться, пока недоброжелатели начнут упражняться в едком остроумии, и сама озвучила самые мерзкие эпитеты, которые ежедневно получает в личных сообщениях.

"Мне говорят, что я толстая, жирная свинота, свиноматка. Да, я толстая! Я вешу на данный момент 66 килограммов, пытаюсь сбросить до 59 килограммов хотя бы", — высказалась дочь телезвезды, стоя с приспущенными брюками.

Демонстрируя нижнее белье и нависающий над ним жировой валище, Ксения продолжила шокировать аудиторию предельной откровенностью. По ее словам, второй ребенок был в утробе намного крупнее первенца, поэтому беременность оставила неизгладимый след на ее животе.

"Вот мой новый лучший друг — это мой фартук на животе. Он у меня уже был, но стал еще больше, потому что сын был еще больше в утробе, чем дочка. У меня теперь есть растяжки разные. Вот у меня шов. Мы пытаемся подружиться с ним всеми возможными способами. Пока не подружились", — с иронией пожаловалась молодая мама, показывая пальцем на шрам от кесарева сечения.

Этот смелый и эпатажный жест стал ответом на многомесячную травлю. Спустив штаны и показав то, что большинство женщин прячет за семью замками, Ксения призвала девушек перестать стыдиться естественных изменений организма.

"Я не о том, когда у вас слишком большой вес. Я не о том, когда у вас есть заболевания иммунного характера. Я про то, что нужно научиться жить в своем теле и со своим телом. Давайте будем честными: среднестатистические женщины выглядят как я и имеют такой живот", — резюмировала наследница Розы Сябитовой.

Смелый перформанс Ксении доказал: она готова защищать свое право быть настоящей любыми способами. А ядовитые стрелы хейтеров разбились о ее железобетонную самоиронию и абсолютное отсутствие комплексов.