Чем заменить сладкое в рационе: названы пять продуктов

Для правильного функционирования нашего организма необходимо сбалансированное питание. И даже сахар в небольшом количестве необходим. Недостаток глюкозы снижает работоспособность, становится причиной раздражительности и ухудшения настроения.
Но если употреблять слишком много кондитерских изделий, сладкой
газировки и другой вкусной еды, то это приведет к набору лишнего веса, ухудшению
состояния кожи: появлению ранних морщин, прыщей, а также возникновению более
серьезных проблем со здоровьем.
Сегодня разумное отношение к питанию важная составляющая здорового образа жизни. Пирожные не относятся к полезным продуктам, скорее, к излишествам. Они содержат простые углеводы, которые слишком быстро усваиваются, повышая уровень сахара в крови и откладываясь в виде подкожного жира. Калорийность их очень высока, несмотря на небольшие размеры.
Я рекомендую заменить плохую выпечку и сладости полезными аналогами.
Мед
Этот натуральный продукт содержит большое количество витаминов и минералов, придает энергию, повышает иммунитет, способствует расщеплению жира. Для того, чтобы мед не потерял своих полезных свойств, его не следует нагревать свыше 40 градусов.
Употреблять его желательно в первой половине дня, во время завтрака, не более двух чайных ложек.
Если одну чайную ложку меда развести в стакане воды и добавить сок лимона, то получится напиток, который поможет похудеть.
Фрукты
1. Бананы желательно употреблять в первой половине дня, до 12 часов.
Полноценной заменой завтрака может стать смузи на основе протеина с добавлением банана и замороженных ягод. Такой коктейль будет не только вкусным, но и малокалорийным, и полезным.
2. Арбуз и ананас я рекомендую употреблять в течение дня, в промежутках между завтраком и обедом или между обедом и ужином, до 17 часов вечера.
Несмотря на то, что арбуз – ягода, а ананас относится к травянистым растениям, эти плоды мы по привычке отождествляем с фруктами. Они обладают достаточно высоким гликемическим индексом, но за счет большого количества витамина С, полезной клетчатки способствуют сжиганию жира.
3. Персики и абрикосы лучше употреблять днем между основными приемами пищи.
4. Зеленые кислые яблоки можно есть вечером, после 17 часов.
Идеально утоляет чувство вечернего голода горсть ягод: черники, голубики, малины, ежевики, клубники.
Самое главное, знать меру. Достаточно одного плода для удовлетворения потребности в сладком.
Протеиновые батончики
Я рекомендую этот продукт в качестве перекуса через полтора, два часа после основного приема пищи, до 18 часов вечера.
Очень важно, чтобы в составе было минимальное количество сахара, не более 10-12 грамм на батончик массой 50 грамм.
Панкейки
Это так называемые пирожные на сковороде, политые, например, кленовым сиропом. Я рекомендую приготовить их в выходной день, чтобы порадовать или поощрить себя. Рецепт этого американского завтрака можно найти в интернете.
Стевия
Стевия – это подсластитель, который практически не содержит калорий. Я рекомендую использовать ее в качестве здоровой альтернативы рафинированному сахару. Этот заменитель можно добавлять во многие блюда и напитки.
Важно понять, что желание отказаться от пирожных и неумеренного потребления сладкого – это не чья-то прихоть, а ваше разумное решение из соображений заботы о себе, своем здоровье и благополучии.
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