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Спорт
Чем заменить сладкое в рационе: названы пять продуктов

Чем заменить сладкое в рационе: названы пять продуктов

Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Чрезмерное употребление сладкого может негативно сказаться на самочувствии и внешнем виде человека. О пяти полезных продуктах, которые помогут забыть о кондитерских изделиях, рассказал звездный фитнеc-тренер, тренер года по версии Reebok, амбассадор команды Reebok One, КМС по бодибилдингу с более чем 25-летним стажем тренировок Павел Полуэктов.
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Для правильного функционирования нашего организма необходимо сбалансированное питание. И даже сахар в небольшом количестве необходим. Недостаток глюкозы снижает работоспособность, становится причиной раздражительности и ухудшения настроения.

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Но если употреблять слишком много кондитерских изделий, сладкой газировки и другой вкусной еды, то это приведет к набору лишнего веса, ухудшению состояния кожи: появлению ранних морщин, прыщей, а также возникновению более серьезных проблем со здоровьем.

Сегодня разумное отношение к питанию важная составляющая здорового образа жизни. Пирожные не относятся к полезным продуктам, скорее, к излишествам. Они содержат простые углеводы, которые слишком быстро усваиваются, повышая уровень сахара в крови и откладываясь в виде подкожного жира. Калорийность их очень высока, несмотря на небольшие размеры.

Фото: пресс-служба

Я рекомендую заменить плохую выпечку и сладости полезными аналогами.

Мед

Этот натуральный продукт содержит большое количество витаминов и минералов, придает энергию, повышает иммунитет, способствует расщеплению жира. Для того, чтобы мед не потерял своих полезных свойств, его не следует нагревать свыше 40 градусов.

Употреблять его желательно в первой половине дня, во время завтрака, не более двух чайных ложек.

Если одну чайную ложку меда развести в стакане воды и добавить сок лимона, то получится напиток, который поможет похудеть.

Фрукты

1. Бананы желательно употреблять в первой половине дня, до 12 часов.

Полноценной заменой завтрака может стать смузи на основе протеина с добавлением банана и замороженных ягод. Такой коктейль будет не только вкусным, но и малокалорийным, и полезным.

2. Арбуз и ананас я рекомендую употреблять в течение дня, в промежутках между завтраком и обедом или между обедом и ужином, до 17 часов вечера.

Несмотря на то, что арбуз – ягода, а ананас относится к травянистым растениям, эти плоды мы по привычке отождествляем с фруктами. Они обладают достаточно высоким гликемическим индексом, но за счет большого количества витамина С, полезной клетчатки способствуют сжиганию жира.

Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com

3. Персики и абрикосы лучше употреблять днем между основными приемами пищи.

4. Зеленые кислые яблоки можно есть вечером, после 17 часов.

Идеально утоляет чувство вечернего голода горсть ягод: черники, голубики, малины, ежевики, клубники.

Самое главное, знать меру. Достаточно одного плода для удовлетворения потребности в сладком.

Протеиновые батончики

Я рекомендую этот продукт в качестве перекуса через полтора, два часа после основного приема пищи, до 18 часов вечера.

Очень важно, чтобы в составе было минимальное количество сахара, не более 10-12 грамм на батончик массой 50 грамм.

Панкейки

Это так называемые пирожные на сковороде, политые, например, кленовым сиропом. Я рекомендую приготовить их в выходной день, чтобы порадовать или поощрить себя. Рецепт этого американского завтрака можно найти в интернете.

Фото: pixabay.com

Стевия

Стевия – это подсластитель, который практически не содержит калорий. Я рекомендую использовать ее в качестве здоровой альтернативы рафинированному сахару. Этот заменитель можно добавлять во многие блюда и напитки.

Важно понять, что желание отказаться от пирожных и неумеренного потребления сладкого – это не чья-то прихоть, а ваше разумное решение из соображений заботы о себе, своем здоровье и благополучии.

Автор: 15 сентября 2020, 18:16 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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