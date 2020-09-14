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Общество

Макароны признали диетическим продуктом

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Ресторатор Сергей Миронов заявил, что привычные россиянам макароны вполне можно считать диетическим продуктом. Они содержат медленные углеводы и хорошо утоляют чувство голода.

Миронов рассказал, что у всех макарон состав, как правило, одинаковый, вне зависимости от формы и сорта. Тем не менее, эксперт отметил, что от употребления макарон не будет пользы, если не смешать их с овощами или морепродукты. Также он посоветовал есть их "по-итальянски", добавляя оливковое масло первого отжима, сообщает РИА "ФАН".

Автор: 14 сентября 2020, 13:02 Источник: Радио Sputnik ✓ Надежный источник

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