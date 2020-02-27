Губерниев сорвался на иностранных спортсменов из-за Логинова

Ранее сообщалось о том, что немецкая биатлонистка Кати Вильхельм ждет покаяния от Александра Логинова. Она напомнила: с 2014 по 2016 годы россиянин был отстранен от деятельности за применение эритропоэтина, который в спорте считается допингом.
Мимо этого заявления не прошел Дмитрий Губерниев, обладающий импульсивным характером. В своей привычной манере он высказался о сложившейся ситуации.
"Кто все еще требует покаяния от биатлониста Логинова, могут смело идти в жопу! Смело", – написал комментатор в своем телеграм-канале.
Напомним, что 22 февраля прошли обыски в гостиничных номерах биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева. Итальянская полиция искала следы употребления ими допинга, но ничего не нашла.
Позже Логинов заявил, что готов объявить об уходе из спорта из-за нападок иностранных спортсменов. Также российский биатлонист решил сняться с масс-старта на чемпионате мира. По словам Александра, причиной стала психологическая неготовность.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
В СССР всё было нормально!
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
Кто помнит бабаевский шоколад? Какое было качество, какие обёртки для конфет и шоколада использовались?
Меня тошнит от стариков...
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!
Началась Масленица. Кто как отмечает?
Реалист - кибер-рыцарь
Ими гордится страна. Кто самый красивый генерал в России?
Что могут разрешить браки в 14 лет?Сумашедшие ???Я думала ,что в школе до 21 года будут учить.