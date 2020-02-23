Российский биатлонист снялся с гонки ЧМ из-за разборок с полицией

Российский биатлонист Александр Логинов снялся с соревнований. Это произошло из-за обвинений во всевозможных нарушениях, обысков и допросов в Италии.
Логинов должен был 23 февраля бороться за первое место в масс-старте чемпионата мира, пишет телеканал "360". Ночью этого же дня спортсмен два часа занимался подписанием бумаг. "Последние события вынудили Александра отказаться от гонки", – приводит слова источника ТАСС. Причиной обысков стал приезд тренера Александра Касперовича на соревнования не по своей аккредитации. Его заподозрили в том, что он перевозить какие-то запрещенные препараты. Как показали результаты тестов, Логинов допинг не употреблял.
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