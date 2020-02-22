Вломились в шесть утра и забрали телефон: Губерниев раскрыл подробности обысков у российских биатлонистов

Утром 22 февраля в итальянском городе Антхольце полицейские провели обыски в номерах, где остановились российские спортсмены. Правоохранители осмотрели комнаты биатлонистов Евгения Гараничева и Александра Логинова и тренера Александра Касперовича.
Как пояснил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев, поводом для проверки стало заявление одного из представителей IBU. Обыск связан с подозрением в употреблении допинга. "Возможно, Касперович скрывается под чужой аккредитацией и привозит на чемпионат мира запрещенные препараты", – цитирует его РИА Новости.
На месте событий оказался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В личном микроблоге в "Инстаграме" он рассказал, что итальянские полицейские ворвались в номер биатлониста Александра Логинова в шесть утра и изъяли его компьютер и телефон.
"Мы проснулись после того, как они (полицейские – Прим.ред.) вломились в дверь. Они сразу забрали оружие, как у особо опасных преступников, после чего попросили сидеть на месте. Наш менеджер Екатерина изучила документы, которые они принесли – это был запрос от IBU", – сообщил Логинов в интервью Губерниеву.
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