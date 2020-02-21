Недавно восстановившийся после травмы Тарасов сломал ногу

Дмитрий Тарасов получил сильный удар на тренировке. Мужчину увели с поля под руки.

Спортсмен только недавно пришел в форму после операции на ноге. Также футболист подписал контракт с казанским "Рубином" до конца сезона. После ухода из "Локомотива" летом 2019 года Тарасов был без клуба. Возможно, что он нескоро снова сможет играть.

На тренировке, которая прошла накануне, мужчина сильно ударился. Оказалось, что у него перелом со смещением – повреждена левая малоберцовая кость, сообщает RT со ссылкой на официальный сайт футбольного клуба.

Напомним, ранее по поводу интеллектуальных способностей полузащитника "Рубина" высказался 24-летний российский хоккеист Никита Задоров. Молодой человек уточнил, что Дмитрий Тарасов не самый умный представитель футбола. "Думаю, что Россия – спортивная страна, но у нас также есть и недалекие люди, которые не знают имен игроков, выступающих в НХЛ. Какие-то там футболисты смотрели финал 2011 года. Например, Тарасов. Но он и так недалекий", – сказал хоккеист в эфире ютуб-программы "Тафгерл".