Организация VIP-проституции: в чем обвиняют звезду футбола из Бразилии?

Форвард парижского ПСЖ Неймар никак не может отвязаться от скандала, связанного с обвинениями в изнасиловании бразильской модели Нажилы Триндаде. Девушка еще в прошлом году обвиняла бразильского игрока в том, что он, познакомившись с ней в Инстаграме и оплатив билет на самолет в Париж, принудил ее к сексу.



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