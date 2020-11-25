Внезапная смерть ошарашила Губерниева

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев не может сдержать эмоций. Он очень расстроен смертью Диего Марадоны. Комментатор назвал кончину футболиста огромной потерей для всех. Без всякого преувеличения Дмитрий считает его величайшим спортсменом в истории футбола.
По мнению Губерниева, все звезды футбола XXI века уступали Марадоне. Диего был талантливее, чем Криштиану Роналду и Лионель Месси, уверен журналист. Также спортивный комментатор добавил: Марадона был человеком, поцелованным Богом.
Дмитрий придерживается мнения, что такие люди, как Марадона, принадлежат не одному государству, а всему миру. Журналист видел этого спортсмена на поле, поэтому может с уверенностью сказать, что Диего – икона футбола.
"Я скорблю вместе со всем миром <...> Мы будем помнить о нем всегда!", – сказал Губерниев.
Напомним, Диего Марадона скончался в среду, 25 ноября. В прошлом месяце поклонники узнали, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Футболиста госпитализировали, после чего он перенес операцию на мозге. Сообщается, что причиной смерти спортсмена стала остановка сердца.
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