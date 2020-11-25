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Диего Марадона. Фото: Paolo Manzo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Диего Марадона. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com Диего Марадона. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Диего Марадона. Фото: Santiago Armas/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Диего Марадона. Фото: gh1/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Диего Марадона. Фото: imago sportfotodienst/www.globallookpress.com Диего Марадона. Фото: Debajyoti Chakraborty/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Умер легендарный футболист Диего Марадона

Диего Марадона. Фото: Paolo Manzo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Сегодня мировое спортивное сообщество было потрясено печальным известием. В возрасте 60 лет ушел из жизни легендарный футболист Диего Марадона.
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Текущий год оставит темный отпечаток на мировой истории. Помимо пресловутой пандемии коронавируса 2020-й запомнится тем, что за этот период человечество потеряло множество прославленных деятелей из самых разных сфер жизни.

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Сегодня стало известно, что ушел из жизни аргентинский футболист Диего Марадона. Всемирно известная звезда одного из самых популярных видов спорта не дожила до 61-летия.

Стоит отметить, что последние годы у Марадоны наблюдались серьезные проблемы со здоровьем. Он был госпитализирован для обследования в конце октября. Позже в прессу просочилась информация о том, что знаменитости сделали операцию.

Диего Марадона. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

В середине ноября чемпион мира 1986 года был выписан из медицинского учреждения. Теперь фанаты футбола узнали о том, что жизнь их кумира внезапно оборвалась.

Диего Марадона. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Несмотря на то, что Марадона не умер в глубокой старости, его жизнь оказалась полна самых разных ярких событий. Спортсмену пришлось попотеть, чтобы его имя вписалось в историю мирового спорта.

Диего Марадона. Фото: Santiago Armas/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Известно, что детство гения прошло в неблагополучном квартале на окраине Буэнос-Айреса. На протяжении беззаботных лет Марадона не расставался с футбольным мячом.

Диего Марадона. Фото: gh1/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Примечательно, что вундеркинд дебютировал в национальной сборной Аргентины раньше, чем в юношеской. Первый матч за главную команду страны с участием Марадоны прошел в феврале 1977 года.

Диего Марадона. Фото: imago sportfotodienst/www.globallookpress.com

12 лет назад звезде позволили руководить сборной. Под руководством Марадоны команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2010. После этого он не отличился успехами в качестве тренера, но имя футболиста все равно будут вспоминать в контексте разговора о величайших деятелей спорта.

Диего Марадона. Фото: Debajyoti Chakraborty/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Автор: 25 ноября 2020, 19:26 Источник: Газета Clarin ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
До слез. Легенда! (((
Гость
Ответить
Ушёл великий футболист . Легенда!!!!!
Соболезнование родным и близким.
й проплаченно
Ответить
Пухом ему земля Глубокие соболезнования родным и близким этого значимого футболиста Господи,бог его не пощадил и не дал возможности пожить подольше Что же произошлоОн же совсем не старый человек и такой закаленныйСтрашный год кончится когда-нибудь или так будет продолжаться Дай бог силы родным и близким Ведь никто такого конца не ожидал
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